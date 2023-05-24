Рассказываем, в чем разница между "доброй ночи" и "спокойной ночи" и почему лучше выбрать первое.

Пожелать человеку приятных сновидений разными способами - жест заботы, вежливости и просто хорошего воспитания. Однако существуют приметы, согласно которым, такая привычка может обернуться бедой. УНИАН выяснил, кому не говорят "спокойной ночи" и что может случиться от такого пожелания.

Что значит, когда тебе желают спокойной ночи - реальный смысл фразы

Прежде, чем произнести какую-либо фразу, нужно выяснить ее значение - в противном случае вы рискуете не только прослыть глупым человеком, но и нечаянно привлечь в свою жизнь несчастья.

Вспомните любые похороны и слова, которые произносят люди, стоя у гроба человека. Как правило, они говорят: "Спи спокойно". То есть, с покоем - умерший человек заканчивает свой путь на Земле, а его душа отправляется в другой мир.

Видео дня

Именно поэтому на первый взгляд безобидная фраза на ночь может быть воспринята Высшими силами, как призыв к действию. Если вы не понимаете, почему перед сном нельзя желать спокойной ночи, объясним на примере - так вы желаете человеку ночи в покое, как у покойника. Конечно, человек будет спать в покое (его никто не побеспокоит), но не окажется ли этот покой вечным?

Суеверия также объясняют, почему нельзя желать спокойной ночи врачам, тем более - спокойной смены. Здесь примета работает в обратную сторону. Как правило, после такого пожелания медики хватаются за голову - смена проходит сумбурно и проблематично, а спокойно поспать не получается.

Как правильно желать спокойной ночи - безопасная альтернатива

Опытные эзотерики говорят, что если вы хотите проявить заботу о человеке и пожелать ему насладиться путешествием в царство Морфея, то говорите: "Добрых снов" или "Доброй ночи". Тогда Вселенная услышит вас правильно и подарит спящему восхитительный сон, полный красочных и приятных картинок, а человек наутро проснется бодрым и счастливым.

Вас также могут заинтересовать новости: