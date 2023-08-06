В некоторых случаях за полотенце, которое вам пытаются подарить, обязательно нужно заплатить и сказать одно слово.

В украинской культуре полотенце с давних времен фигурировало в разных обрядах, в частности, в погребальных и свадебных. Поэтому, если вы задумываетесь над тем, можно ли дарить полотенца на день рождения или, например, на Новый год, то должны учитывать целую уйму нюансов.

Не проще разобраться и с тем, в каких случаях стоит принимать такой подарок. Тем не менее - давайте все разложим по полочкам.

Почему нельзя дарить полотенца - примета

Издревле белые полотенца использовали как похоронный атрибут - для поддержки усопшего во время погребения. Примета гласит, что подаренное полотенце может привести к серьезным болезням, конфликтам и неудачам.

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Старайтесь не принимать в подарок такую вещь, особенно от людей, которые могут желать вам зла. Если же вы все-таки не можете отказаться от презента - заплатите за него символическую сумму и обязательно скажите: "Оплачено".

Можно ли дарить кухонные полотенца

В давние времена в них родные заворачивали еду своим близким, которые отправлялись в дальнюю дорогу. Поэтому считается, что подаренное кухонное полотенце может привести к тому, что люди разлучатся на долгое время.

Когда можно дарить полотенца - благоприятные ситуации

В прошлом вышитое полотенце считалось оберегом. Молодые девушки специально делали на части полотен особые узоры, которые имели позитивное значение, и вкладывали в них свою любовь. Такие полотенца предназначались избраннику.

Поэтому изделие с ручной вышивкой может быть уместным подарком для молодоженов или супружеской пары, которая отмечает годовщину. Есть важный нюанс - презент должны преподносить близкие и родные люди.

Особой силой будут обладать полотенца, на которых вышиты рисунки, символизирующие удачу и богатство.

Речь идет о таких изображениях:

рыбы (символы изобилия, денежного роста);

дельфины (символизируют удачу).

Стоит отметить, что детям полотенца дарить должна только мама. При его выборе нужно отдавать предпочтение светлым оттенкам - в частности, бежевым, розовым. После покупки можно избавить вещь от негатива, который она могла накопить. Все очень просто - постирайте полотенце в воде, в которой растворена щепотка соли.

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