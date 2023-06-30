Карты Таро сулят Близнецам щедрое вознаграждение.

В субботу, 1 июля, Овны столкнутся с неприятными событиями, которые покажутся им мистическими. А Весам стоит быть осторожнее, все может испортить губительная страсть. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овнам придется терпеть поражение. В какой-то момент им покажется, что вокруг происходит что-то мистическое. Возможно, вас настигла карма, а потому пришло время отвечать за свои ошибки.

Телец

В этот день Тельцов приятно удивит их вторая половинка. Вы можете получить неожиданный сюрприз. Также есть вероятность того, что вас пригласят на романтическое свидание, где вы услышите смелое признание или даже предложение.

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Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам щедрое вознаграждение. Вы можете получить приятный бонус от начальства, на работе ценят все ваши старания. Однако не зазнавайтесь, радуйтесь успехам тихо, без лишнего внимания.

Рак

1 июля Раки могут сильно злиться, вас огорчит поведение друга. Не пытайтесь исправить людей, некоторые их особенности нужно просто принять. Если же вы не готовы терпеть чужие ошибки, откажитесь от общения.

Лев

Львов ждет приглашение, которое может вогнать вас в ступор. Вы не готовы что-то менять в своей жизни, однако события вокруг уже намекают, что пора решаться. Посоветуйтесь с родственниками, они помогут.

Дева

Карты Таро сулят Девам тайны и интриги. Вы можете узнать то, что от вас долго скрывали. Эта информация вам точно не понравится, но вам стоит об этом промолчать.

Весы

Весам стоит бороться со своими желаниями. Вы рискуете все испортить из-за губительной страсти к определенному человеку. Он пользуется вами, пора это понять.

Скорпион

1 июля Скорпионам стоит не засиживаться дома. Проведайте друзей или родственникам, отправьтесь в гости или же позовите близкого человека на прогулку. Не закрывайтесь в четырех стенах, вас ждут хорошие события.

Стрелец

Карты Таро советуют Стрельцам быть осторожнее со своими желаниями. Думайте о последствиях своих поступков и не рубите с плеча. Некоторые решения стоит принимать только тогда, когда вы точно в них уверены.

Козерог

В субботу Козерогам можно задуматься о смене работы. Оцените свои силы и обдумайте возможные риски. Если понимаете, что готовы к переменам, действуйте.

Водолей

1 июля Водолеи рискуют потерять деньги или что-то ценное. Следите за своими вещами и не приглашайте в гости незнакомцев. Кто-то может попытаться вам навредить.

Рыбы

Рыбы могут разбогатеть. На вас свалится крупная сумма, это сильно порадует. Однако не спешите все тратить, цените даже то, что легко вам далось.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака взвоют от бессилия уже в начале июля.

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