Узнайте, что готовит первый день осени именно вам.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 сентября. Овнам стоит быть осторожнее, враги готовят для вас хитрую ловушку. А Водолеи рискуют столкнуться с предательством. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет таро-гороскоп на пятницу.

Овен

Овнам нужно проявить максимальную осторожность. Рядом с вами затаились враги, которые уже придумали, как заманить вас в капкан. Не верьте сладким речам и продумывайте каждый свой шаг.

Телец

Тарологи сулят Тельцам грусть и разочарование. Вы рискуете "утонуть" в воспоминаниях и понять, что недовольны своей жизнью. Начните что-то менять и помните, успех любит тех, кто не боится действовать.

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Близнецы

1 сентября Близнецы будут радоваться и веселиться. Не отказывайте себе в редкой возможности, насладитесь приятной компанией и забудьте о плохом. Все проблемы стоит отпустить, не думайте о них.

Рак

Карты Таро сулят Ракам день решения конфликтов. Вам придется выступить в роли буфера и выслушивать чьи-то жалобы. Не жалейте времени и обязательно попробуйте дать хороший совет.

Лев

Львы насладятся отдыхом и сумеют наладить отношения с человеком, который много для них значит. Найдите время и для релакса, и для непростого разговора. Вы сможете подобрать правильные слова, не переживайте.

Дева

Девам придется отправиться в другой город. Появятся какие-то дела, которые придется решать быстро и без раздумий. Постарайтесь не ошибиться.

Весы

Карты Таро сулят Весам романтическое свидание. Вас пригласят на ужин или же прогулку. Не отказывайте себе в небольшом приключении, все будет хорошо.

Скорпион

1 сентября Скорпионам можно потратить сбережения. Отправляйтесь на шоппинг и обновите гардероб. Не жалейте денег на то, что придаст вам уверенности в себе.

Стрелец

Стрельцам стоит залечь на дно. Не принимайте слова окружающих слишком близко к сердцу. Пропускайте мимо ушей критику и старайтесь не привлекать к себе внимание.

Козерог

Тарологи советуют Козерогам набраться терпения. Вас ждут сложности, с которыми точно нужно справиться. Не сдавайтесь и идите до конца.

Водолей

Водолеям придется столкнуться с предательством. Нож в спину может вонзить лучший друг, но также будьте осторожны с родственниками. Кто-то решил вам сильно насолить.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам насыщенный день. Вы забудете о покое и будете поглощены водоворотом интересных событий. Не бойтесь, все они ведут к чему-то очень радостному.

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