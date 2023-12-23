Астролог рассказала, из-за чего обычно нервничают в праздничный период представители каждого знака.

Праздничный сезон в самом разгаре. К сожалению, не редко все эти, казалось бы, приятные приготовления, суета и трепетные ожидания могут стать причинами нешуточного стресса. Астролог Кэрол Тейлор поделилась, из-за чего обычно нервничают на праздниках представители каждого знака Зодиака, и как лучше всего им справляться со стрессом, пишет New York Post.

Овен

Овны склонны терять инициативу, когда дела идут не по плану или замедляется их темп.

"Овны обычно стремительно двигаются к цели. Поэтому задержки в поездке или изменения в расписании в последнюю минуту могут быстро вызвать у них разочарование и стресс. Они любят делать дела как можно быстрее и руководить повесткой дня", - отметила астролог.

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Она советует представителям данного огненного знака постараться выделить время лично для себя, чтобы "подзарядить батарейки", намеренно замедлиться и подвести итоги, а также составить планы для начала новой жизни. Не менее полезной для Овнов в этот период для снятия стресса будет физическая активность (бег на длинные дистанции или секс, в одиночку или с партнером). Главное - не оставаться взаперти в помещении.

Телец

Тельца раздражает безумный порыв праздника: хаотичное вождение, повышенная агрессия, социальные обязательства, длинные очереди и потребительская жадность.

"Их естественный темп жизни спокойный и неторопливый, - заявила астролог. - Способ для Тельца справиться с ситуацией - это расставить приоритеты в том, что нужно сделать, и не беспокоиться об остальном. Физический и материальный комфорт может быть обнадеживающим противоядием от быстрого темпа сезона вечеринок".

Тельцам будет разумно сбалансировать земные удовольствия со временем, проведенным на природе.

Близнецы

По словам астролога, Близнецы - это знак, наиболее уязвимый перед страхом пропустить что-то интересное и наиболее способный находиться в максимально возможном количестве мест.

"Стресс возникает из-за того, что они слишком перенапрягаются, перегружаются социальными обязательствами и не оставляют достаточно времени, чтобы насладиться пребыванием дома с семьей и близкими друзьями", - сказала Тейлор.

Она считает, что Близнецам лучше отдавать предпочтение восстанавливающему одиночеству и социальному графику, при котором нужно меньше делать и больше наслаждаться.

Рак

Раки чаще всего расстраиваются из-за чувства, что их недооценивают.

"Рак - домашняя птица. Каникулы проходят весело, пока они могут сосредоточиться на приготовлении угощений или на уходе за детьми. Им нравится, чтобы весь клан оставался дома какое-то время, поэтому стресс может усилиться, если некоторые члены семьи захотят строить свои собственные планы", - отметила астролог.

Она добавила, что Раками управляет Луна, и они от природы склонны к эмоциональной реактивности и переменам настроения:

"Личные чувства всегда находятся на поверхности и их легко вызвать. Осознание этого может спасти жизнь: знать, когда отступить, а не расстраиваться публично или прибегать к эмоциональному шантажу. Помогает также осознание того, что вам не обязательно быть матерью для всех - найдите время, чтобы позаботиться о себе".

Лев

Лео живет ради блеска праздников и возможности отпраздновать его по-королевски. Львы нервничают и показывают зубы, когда их планы идут наперекосяк: гости не приезжают, усилия в кулинарном мастерстве терпят неудачу, подарки и доброжелательность остаются незамеченными.

"Как один из четырех фиксированных знаков, Лев предпочитает делать только одно дело за раз, причем делать это медленно и тщательно, прежде чем переходить к чему-то другому. Так что, перестаньте пытаться одновременно выполнять несколько задач и найдите других людей, которым можно делегировать полномочия. Ожидайте меньшего, больше наслаждайтесь", - посоветовала астролог.

Дева

"Дева - это знак, который больше всего подвержен стрессам праздничного сезона. Сосредоточенные на деталях и полагающие, что им нужно сделать все, Девы могут быстро перегрузить себя. Они очень часто берут на себя так много дел, что в последний момент им приходится бороться, не оставляя сил на развлечения. Стресс обычно приводит к проблемам с пищеварением у Девы, и это всегда является характерным признаком для них", - рассказала астролог.

По словам Тейлор, естественная забота о себе для Девы, особенно в праздничный период, это забота о повседневных задачах: поддержание дома в порядке, восстанавливающая силы прогулка.

Привередливым Девам также следует воздерживаться от чрезмерной критики того, что, по их мнению, далеко от совершенства. Вместо того, чтобы критиковать, заставьте себя обратить внимание на три вещи, которые кажутся вам приятными, посоветовала астролог.

Весы

Весов в праздничный период особенно провоцируют давние обиды, которые зачастую всплывают во время семейных встреч.

"Весы - миротворцы зодиака, и стресс возникает быстро в ситуациях конфликта или напряжения", - заявила Тейлор.

Весы могут восстановить внутреннюю гармонию, избавляясь от стрессовых ситуаций, а не чувствуя себя обязанными урегулировать или рассеять их. Иногда сказать "нет", остаться дома, выключить телефон - лучшие методы заботы о себе.

Скорпион

Как рассказала астролог, Скорпион не из тех, кто любит светские беседы или большие толпы. Большинству из них банальный разговор кажется скучным, особенно, если он требует от них слишком многого рассказать о себе:

"Сезон отпусков может оказаться для Скорпиона стрессовым, если он не сосредоточен на близких родственниках и друзьях. Ничто не раздражает Скорпиона больше в это время года, чем время, проведенное в магазинах и приготовлениях. Снятие стресса для Скорпиона означает позволить себе уйти от борьбы. Этот знак чувствителен к атмосфере и скрытым течениям, и ему нужно время, чтобы поразмыслить наедине, если в воздухе витает напряжение… Скорпион - устойчивый знак со склонностью решать проблемы в одиночку, поэтому естественно, что для этого нужно пространство".

Стрелец

Этот огненный знак, как отметила астролог, любитель вечеринок и никогда не бывает более счастлив, чем, когда все хорошо проводят время. Однако, детали - препятствие для таких людей, и когда их просят принять участие или внести свой вклад, они уклоняются.

В случае стрессовых ситуаций Тейлор рекомендует Стрельцам совершить долгий поход за город, позволяя открытому воздуху и пустынному ландшафту наполнить их спокойствием и гармонией, что подготовит их к празднику.

Козерог

"Козерог сосредоточен на задаче, гордится своей ультраорганизованностью и способностью контролировать ситуацию. Они составляют план и следят за тем, чтобы все его придерживались", - рассказала астролог.

По ее словам, эти люди любят контрольные списки и приятное ощущение вычеркивания задач. Стресс их настигает, когда план идет наперекосяк, список летит к черту и возникает что-то непредвиденное:

"Ничто не радует Козерога больше, чем экономия времени, когда вы покупаете все подарки в одной торговой точке и просите кого-то другого упаковать их. Для этого знака практичность превосходит практически все".

Практичность, запасная подарочная коробка Ferrero Rocher и много времени для мастурбации должны свести на нет любой стресс у Козерогов, добавила астролог.

Водолей

Водолеев подтолкнуть к диссоциативному состоянию в этот период может потребительское увлечение праздником.

"Стресс вызывается всем, что ставит под угрозу дух сообщества в этом сезоне", - отметила астролог.

По ее словам, отличным способом чувствовать себя хорошо и творить добро в этот праздничный сезон для Водолеев - волонтерство или организация благотворительной акции:

"Это помогает Водолеям напомнить себе о важном значении совместного празднования и их роли в объединении сообщества в духе социальной гармонии и общего блага. Они сосредоточены на интеллектуальной рациональности, и поверхностный блеск сезона может их оттолкнуть. Но ориентация на сообщество дает им цель".

Рыбы

Управляемые мечтательным Нептуном и обреченные на жизнь, наполненную вечной надеждой, Рыбы живут ради огней и обещаний праздничного сезона. Эти люди сияют, когда дело доходит до украшения и празднования. И стресс у них может возникнуть из-за чрезмерного баловства. Слишком много обещаний, данных под его влиянием, могут легко привести к спирали стыда.

"Рыбы склонны к мечтательности. Они всегда хотят помочь, но справляться с давлением - не их сильная сторона, поэтому Рыбам стоит быть честными в отношении того, какую часть организации они могут взять на себя. В состоянии стресса Рыбы обычно ищут путь к отступлению, поэтому учтите это с самого начала. Тихое место, где можно время от времени побыть одному, может стать хорошим предохранительным клапаном", - объяснила Тейлор.

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