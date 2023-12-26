Попробуйте догадаться, что за коктейли подобрали для Стрельцов и Дев.

Праздничный сезон в самом разгаре и самое время узнать, какой же коктейль соответствует духу каждого знака Зодиака. Читайте дальше, чтобы "познакомиться" со своим.

Овен - Кровавая Мэри

Овен тянется к кровавым видам спорта и красным оттенкам, и его обычно можно убедить начать стрелять и сильно пить во время позднего завтрака, что делает Кровавую Мэри подходящим для них коктейлем.

Телец - Мохито

Цвет силы Тельца – зеленый, и представители этого знака предрасположены к Мохито из-за его оттенка, агрессивного приготовления и вкуса.

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Близнецы - Космополитен

Близнецы управляются Меркурием, планетой общения и пиара, А Космополитен - любимый напиток для разговоров и обсуждения всякой ерунды.

Рак - Маргарита

Маргарита была изобретена в Эль-Пасо в 1942 году барменом Панчо Моралесом во время разгара сезона Рака.

Лев - Френч 75

Лев - это шампанское Зодиака, важнейший компонент этого классического коктейля. Также Лев управляет сердцем и поэтому одновременно глубоко романтичен и глубоко драматичен. Примечательно, что Френч 75 прославился после того, как проститутка заказала его в фильме об истории любви и джине "Касабланка".

Дева - Виски Сауэр

Дева любит все, что имеет отдаленное медицинское значение. В 16 веке испанский военно-морской флот начал хранить сок лайма в спиртных напитках, чтобы предотвратить цингу и препятствовать мятежу. И этот цитрусовый напиток стал горькой основой для Виски Сауэр.

Весы - Мятный джулеп

Весы живут на тематической вечеринке, где они могут делать ставки, напиться, вести себя модно и носить отвратительные, дорогие шляпы. И Мятный Джулеп будет официальным коктейлем этой вечеринки.

Скорпион - Лонг-Айленд

Управители восьмого дома секса, тайн и секретов, Скорпионы любит все, что делается под столом, в тени или над законом. По слухам, этот коктейль был изобретен во времена сухого закона.

Стрелец - Белый русский

Пожалуй, нет более типичного главного героя Стрельца, чем Джеффри Лебовски, которого играет настоящий лучник и король среди мужчин мистер Джефф Бриджес. Философский, изрекающий правду, странствующий обкуренный человек, склонный к излишествам, чей любимый напиток - выпивка, по вкусу напоминающая растопленный молочный коктейль, Белый русский.

Козерог - Олд фешен

Козерогом управляет суровый Сатурн, и он является синонимом энергии отца. Таким образом, в этих людях есть нотки традиционализма, что делает Old Fashioned подходящим выбором.

Водолей - Водка с Мартини

Водка с Мартини - официальный напиток международных шпионов, а Водолеи предрасположены к шпионажу.

Рыбы - Май Тай

Часто украшенный фруктами и сладостями Май Тай идеально передает дух Рыб. Побег из реальности в теплое чрево сна - любимое времяпрепровождение Рыб, и Май Тай пахнет лосьоном для загара, а на вкус напоминает пупок мараскино.

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