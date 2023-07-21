Август 2023 подарит Овнам встречу, которая может изменить их жизнь. Вполне вероятно, что вы найдете нового преданного друга или встретите свою любовь. Не волнуйтесь по поводу затишья на работе - оно закончится быстро. Читайте, какой гороскоп у Овна на этот месяц.
Гороскоп карьеры на август 2023
Август 2023 подарит Овнам некоторое затишье. Не стоит переживать по этому поводу - вскоре оно сменится массой новых интересных предложений и перспектив. Проявляйте инициативу и ответственно подходите к любым задачам - это хорошо отразится на карьере, и, как результат, на вашем достатке.
Гороскоп любви на август 2023
Семейным Овнам август обещает второй медовый месяц и новый этап в отношениях. Используйте его, чтобы укрепить семью - окружите своего спутника заботой и в ответ получите массу приятных сюрпризов. Но вот любых споров лучше избегать - будьте более терпимы, а если надо, запаситесь успокоительными.
У холостых появится шанс встретить свою любовь, говорит гороскоп на месяц для Овна. Причем, поворот событий может быть очень неожиданным - возможно, что с этим человеком вы давно и хорошо знакомы.
Гороскоп здоровья на август 2023
Звезды советуют в августе быть более внимательными к своему здоровью. Овен - знак Зодиака, который нелегко заманить к врачу, поэтому стоит прислушиваться к любым сигналам организма. Избегайте простуд - они сейчас очень коварны. Поддержать иммунитет помогут сезонные овощи и фрукты - наедайтесь витаминов и не переутомляйтесь.
Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.