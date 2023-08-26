До конца лета им выпадет редкий шанс разбогатеть.

Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака сумеют поймать удачу за хвост и озолотиться. Остались считанные дни до конца лета, и этот период - их звездный час. Кому карты Таро сулят неземное богатство - расскажет финансовый гороскоп ниже.

Стрелец

В ближайшие дни Стрельцам стоит внимательно слушать все, что им говорят. Вы можете получить очень ценный совет, который поможет вам разбогатеть. Не бойтесь действовать импульсивно, порой вам нужно отбросить сомнения и пойти на риск.

Тарологи считают, что вам не стоит ждать денежного дождя, просиживая лучшие дни своей жизни на нелюбимой работе. Если вы понимаете, что достигли потолка и вам не дают двигаться вперед - смело меняйте сферу деятельности. Не жалейте ни о чем, вы найдете новый источник дохода.

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Козерог

Карты Таро сулят Козерогам очень щедрые подарки. Вам вернут долг, о котором вы уже забыли. Помимо этого, на работе вам могут повысить зарплату или же выписать большую премию.

Если же вы получите новое предложение, которое будет касаться перехода на другую работу, не спешите от него отказываться. Возможно, поначалу будет очень сложно, но результат ваших трудов того стоит. Вы набьете деньгами свой кошелек, если решитесь на непростой путь, действуйте.

Напомним, ранее стало известно, что ретроградный Меркурий кардинально изменит жизнь двух знаков Зодиака.

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