Им придется многое переосмыслить, но все закончится очень хорошо.

Ретроградный Меркурий, который начал действовать с 23 августа и будет влиять на жизни людей до 15 сентября, обнажает многие проблемы. Однако если для некоторых знаков Зодиака этот период станет непростым испытанием, то для других он превратится в невероятное приключение. Представители только двух знаков сумеют изменить свою жизнь к лучшему. Кому повезет - читайте ниже.

Овен

Ретроградный Меркурий вынудит представителей этого знака наконец-то навести порядок в своих мыслях и делах. И как бы вы не пытались "откосить" от всего этого, заниматься "уборкой" все-таки придется. Да, вам будет сложно и обидно, многое нужно переосмыслить.

Однако в финале всего этого вас ждет невероятный сюрприз от судьбы. Вы поймете, что разобрались не только с важными делами, но и ловко расправились со всеми проблемами. И тогда ваша жизнь заиграет новыми красками, все начнет налаживаться, счастье не заставит себя долго ждать.

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Дева

В период ретроградного Меркурия представители этого знака Зодиака будут с легкостью срывать с людей маски. Вы будете невероятно проницательными, никто не сумеет вас обмануть. Это поможет вам избежать множества опасных ситуаций, в которые вас планировали заманить враги.

Вы научитесь "считывать" всю информацию с людей, благодаря чему некоторые друзья могут внезапно оказаться врагами. Однако пусть вас это не огорчает. Судьба дает вам шанс, вы сможете прогнать из своей жизни подлецов, а вместо них заведете добрых и честных друзей, которые помогут вам на пути к успеху.

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