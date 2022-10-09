По словам Романа Шептицкого, жителям Запорожья нужно срочно эвакуироваться.

Россия атаковала Запорожье в ночь на 9 октября. В результате погибли 12 человек, еще 49 госпитализированы. Известно, что страна-агрессор выпустила по украинскому городу аж 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома.

Экстрасенс Роман Шептицкий рассказал, что в ближайшее время ждет Запорожье.

"Угроза воздушных "прилетов" остается очень высокой. Тому, кто имеет возможность уехать из Запорожья, нужно это сделать хотя бы до тех пор, пока ВСУ не сделают активное контрнаступление", - сказал маг в комментарии УНИАН. Видео дня

По его словам, до 15 октября ситуация в прифронтовых городах будет обостряться. Россия будет использовать дроны-камикадзе и другие виды оружия против Украины.

"То есть воздушные угрозы есть, сухопутных не чувствую. Большого наступления не будет. За последние дни есть факты конкретных попавших ракет по жилым домам. Опять же я рекомендую уехать из города. Кстати, контрнаступление в этом направлении может начаться в любой момент. Там уже все подготовлено, есть положительная энергия", - добавил Шептицкий.

Напомним, ранее астролог рассекретила планы кровожадного Путина.

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