Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ужасную трагедию в Запорожье - там в результате ночных ударов России погибли 12 человек.
Глава государства в своем Телеграмм-канале поделился фотографиями с места подлой атаки РФ на мирное население города.
"Опять Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей", - написал Зеленский.
Он назвал действия России абсолютной подлостью и абсолютным злом и напомнил о неотвратимом наказании за такие действия.
"Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - подчеркнул президент.
Россия атаковала Запорожье в ночь на 9 октября
- В результате ночной вражеской атаки по Запорожью погибли 12 горожан, еще 49 госпитализированы. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
- Враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру. По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет.
- Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушено 9-этажное здание. Разрушено 5 частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры, 20 автомобилей.
- Ранее секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ночного удара по Запорожью погибли 17 человек.