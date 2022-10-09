Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ужасную трагедию в Запорожье - там в результате ночных ударов России погибли 12 человек.

Глава государства в своем Телеграмм-канале поделился фотографиями с места подлой атаки РФ на мирное население города.

"Опять Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей", - написал Зеленский.

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Он назвал действия России абсолютной подлостью и абсолютным злом и напомнил о неотвратимом наказании за такие действия.

"Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - подчеркнул президент.

Россия атаковала Запорожье в ночь на 9 октября

В результате ночной вражеской атаки по Запорожью погибли 12 горожан, еще 49 госпитализированы. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру. По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет.

Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушено 9-этажное здание. Разрушено 5 частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры, 20 автомобилей.

Ранее секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в результате ночного удара по Запорожью погибли 17 человек.

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