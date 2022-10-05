Им следует заранее позаботиться о том, чтобы создать себе определенную финансовую подушку.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым не будет везти в финансовом вопросе в последний месяц осени. Уже с октября они будут ощущать негативное воздействие на свой кошелек и в полной мере прочувствуют значение слова "пороблено".

Рак

У вас появились завистники, которе, похоже, отлично справляются со своей миссией. Их зависть точно не идет вам на пользу. Вы чувствуете себя менее уверенно, теряетесь, на работе утратили мотивацию. Временами вы ощущаете настоящий упадок сил и жалуетесь, что у вас нет денег.

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Поскольку мысли материальны, то проблем со средствами действительно не миновать.

Лев

Ваша гордость не дает права попросить о помощи даже самых ближайших людей. Хотя в ноябре эта поддержка вам особенно понадобится. Могут быть обстоятельства, из-за которых придется распрощаться со всеми запасами и влезть в новые долги.

Скорпион

Уже с начала октября вас будет преследовать мысль о том, что вам что-то предстоит сделать. Например, вы можете думать о том, что вам нужно пройти медицинское обследование, купить новый телефон или починить машину. Речь идет о действии, за которое придется дорого заплатить. Несмотря на то, что вы его долгое время оттягиваете, сделать это все равно придется.

Напомним, экстрасенс предсказала исход войны в Украине и дату победы.

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