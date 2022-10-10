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Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже в ноябре могут потерять свои деньги. Им придется достаточно трудно, но не стоит преждевременно отчаиваться.

Речь идет о Раках, Львах и Скорпионах.

Рак

Последнее время Раки чувствуют упадок сил, а это значит, что работа им дается очень тяжело. Астрологи отмечают, что такое положение дел может негативно отразиться на вашем бизнесе. Вы рискуете допустить ошибку, из-за которой "полетит" дело вашей жизни. Постарайтесь взять себя в руки, чтобы не лишиться работы и денег. Также вам стоит заранее подстраховаться и создать себе финансовую подушку.

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Лев

Львам может понадобиться помощь влиятельных друзей, но из-за своей гордости они откажутся ее принимать. В результате вы рискуете сталкнуться лбами с серьезной проблемой, которая потребует больших финансовых вложений. В концу ноября вы можете остаться без денег, что скажется не только на вашем настроении, но и на комфортной жизни в целом.

Скорпион

Эксперты не советуют Скорпионам в ближайшее время бездумно тратить деньги. Лучше откладывать их на "черный день", чтобы неожиданно не остаться на "ноле". Также вам нельзя участвовать в разных финансовых операциях и вкладывать деньги в сомнительные проекты. Будьте осторожны с мошенниками.

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