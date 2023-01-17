Первое новолуние 2023 года совпадает с Китайским Новым годом

Новолуние в январе 2023 примечательно тем, что совпадает с наступлением Китайского Нового года. Что несёт в себе энергетика этого дня и чего следует опасаться на новолуние в январе - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы составляли лунный календарь на январь 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями месяца.

Когда новолуние в январе 2023 - дата и точное время

Первое новолуние 2023 года наступит 21 января в 22:53 по киевскому времени. В этот же период наступает Китайский Новый год 2023 - год Черного Водяного Кролика.

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Новолуние в январе 2023 - особенности

Ночь 21 января 2023 года - это первая "безлунная ночь". Новая Луна взойдёт в созвездии творческого и мечтательного Водолея, который способен вдохновлять даже очень расчетливых и прагматичных людей.

По энергетике новолуние любого месяца очень похоже на Новый год: можно строить планы и загадывать желания - шансы, что они сбудутся очень велики. Конечно, делать это следует лишь с чистыми помыслами. Поскольку новолуние в январе 2023 совпадает с Китайским Новым годом, то энергетика этого дня усиливается вдвое и шансы на то, что все задуманное сбудется, тоже увеличиваются в два раза.

Что можно делать на новолуние

Новолуние - не время действий. Новый цикл только начинается, поэтому в это время лучше обдумывать дела, а не приступать к ним. Смысл и цель новолуния - дать нам возможность взять свою жизнь в свои руки и добиться желаемого. Итак, что можно и нужно делать на новолуние в январе 2023:

составлять планы на будущий месяц;

решать различные организаторские вопросы;

заниматься благотворительностью или волонтерством;

отправляться в командировки и путешествия;

решать вопросы, связанные с недвижимостью;

избавляться от лишнего веса вредных привычек;

прощать обиды - это ускорит осуществление ваших планов.

И не забудьте, что новолуние - идеальное время, чтобы загадать желание.

Что нельзя делать на новолуние

У новолуния в январе 2023 есть и негативные аспекты. Итак, в день новолуния:

не вступайте в споры - любая ссора может закончиться серьезным конфликтом;

следует быть осторожными в вопросах с деньгами - не берите и не давайте в долг;

не решайте деловые вопросы и не ведите переговоры;

откажитесь от общения с государственными служащими;

отгоняйте плохие мысли - они могут серьезно подпортить вам настроение и даже стать причиной депрессии;

будьте предельно осторожны - можно получить серьезную травму, а также есть риск, что проявится хроническое заболевание;

не играйте свадьбу.

В период новолуния у нас слабый иммунитет - организм только начинает накапливать энергию. Поэтому в этот день не переутомляйтесь, воздержитесь от алкоголя и откажитесь от острой еды. Набирайтесь сил и вдохновения - они вам скоро понадобятся для осуществления мечты.

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