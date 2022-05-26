Что такое сатанинские лунные сутки и к чему следует быть готовыми в эти мистические дни - узнайте в материале УНИАН.

Геката в астрологии - это древняя богиня, которая управляла Луной. Согласно поверьям, она могла изменить положение земного спутника на небе, нарушив ход событий в жизни человечества. Именно поэтому сатанинских дней в месяце четыре - по количеству фаз луны. УНИАН расскажет, когда наступят тяжелые лунные дни в июне и что нужно о них знать.

Ранее мы говорили о том, когда опасные дни 2022 выпадают в мае.

Сатанинские дни 2022 - даты

9 лунный день - начало 7 июня в 11:27, окончание 8 июня в 12:48

Девятый лунный день проходит под названием "Летучая мышь". Коварное ночное животное в мистических учениях способно вызывать дурные сны, повышенное чувство тревожности и страха. Велики риски сделать множество ошибок из-за затуманенного сознания.

Как защититься: думайте только о хорошем и не позволяйте негативу управлять вами. Не читайте новости, не общайтесь с плохими людьми, занимайтесь только тем, что приносит вам радость. Ваше главное оружие против зла - доброта и милосердие.

15 лунный день - начало 13 июня в 20:24, окончание 14 июня в 21:56

Пятнадцатые лунные сутки обладают наиболее сильной энергетикой и считаются очень опасными. Именно на 15-й день месяца колдуны и ведьмы наводят порчи. Символ дня - "Пернатый змей". Именно сегодня вам может присниться вещий сон.

Как защититься: беречь здоровье, так как заболевания, обретенные в этот день, будут долго вас мучить. Также старайтесь помогать нуждающимся, бороться за справедливость, высказывать свою позицию и "не плыть по течению". Проявляйте активность как можно чаще.

23 лунный день - начало 22 июня в 01:07, окончание 23 июня в 01:15

"Цербер" - название двадцать третьих лунных суток. В эту дату вами могут управлять негативные разрушительные эмоции - злость, жажда мести, агрессия и ненависть. Вам может захотеться рискнуть, совершить какой-то необдуманный поступок. В такой день импульсивные поступки и реакции очень распространены.

Как защититься: следите за своими словами, сначала думайте, а потом делайте, не будьте жадными и не думайте плохо о других людях. Старайтесь не поддаваться апатии и скуке, будьте добры и миролюбивы по отношению к окружающим.

29 лунный день - начало 28 июня в 02:35, окончание 29 июня в 03:15

Астрологи прозвали этот день "Многоголовая Гидра". Именно сегодня чаще всего случаются ЧП, аварии, катастрофы и начинаются эпидемии. Особенно это коснется тех, кто не отличается внимательностью и слепо доверяет всему, что ему говорят.

Как защититься: тысячу раз анализируйте обстановку, не верьте на слово, слушайте свою интуицию. Лучше всего на 29-й день месяца посвятить себя дому и семье, а также заняться духовным развитием. Кстати, занятия выпечкой в эту дату помогут очистить энергетику.

Подробно о том, что можно и нельзя делать в сатанинские дни каждого месяца - в инфографике от УНИАН.

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