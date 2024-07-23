Новая неделя сулит большое разочарование двум знакам Зодиака: кто в 'черном списке'

Их ждет сложный период.

Астрологи рассказали, что период с 22 по 28 июля будет очень напряжненным для двух знаков Зодиака. Увы, но они попали в "черный список" Вселенной. Рассказываем, о ком идет речь.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с предательством близкого человека. Порой вы бываете очень доверчивы и не замечаете "красных флагов" в отношениях. а стоило бы. Постарайтесь посмотреть на некоторые вещи более рационально, а не эмоционально. Тогда, возможно, вы заметите что пошло не в ту сторону.

Видео дня

Не рубите с плеча. Постарайтесь мирно разрешить спорные вопросы. Если поймете, что вас пытаются обмануть, то выберите себя, чтобы потом не страдать еще больше.

Рак

У Раков могут возникнуть проблемы с партнерами. Скорее всего, люди, которым вы доверяли, захотят нажиться на вас. Они могут вставить вам нож в спину, из-за чего вы еще долго не сможете никому доверять.

Не подписывайте важные документы без присутствия юриста. Его помощь может вам пригодиться. И держите пока в секрете свои планы.

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