Начнутся они с 9 числа, прогнозирует эксперт.

В июне не обойдется без "напряженных" дней, они начнутся с 9 числа, когда транзит Луны по Весам приводит в действие оппозицию к Марсу и Юпитеру в Овне.

Об этом рассказала в интервью "Фактам" астропсихолог Валентина Виттрок.

Этот период эксперт называет временем дискуссий и споров, тупиковых ситуаций.

"Что касается эмоционально сложного времени, то, но будет 11 и 12 июня, когда Луна пройдет по знаку Скорпиона. Оно принесет потерю любимых, резкое охлаждение чувств. Это нехорошие дни для свадеб, зачатия и крупных покупок", - предупредила астролог.

"А вот 14 июня в 11:53 по Гринвичу произойдет полнолуние - время сильной гравитации и как правило повышенной аварийности. Появится давящее состояние потерянности, усталости. И оно сменится только к 17 числу. 17 и 18 июня станут переломными днями. В это время могут произойти какие-то важные события", - добавила она.

По словам Виттрок, 21 июня в 9:13 будет солнцестояние - самый длинный день в году. "Он будет достаточно активным, с повышенной долей агрессивности и травматизма. И уже 22 июня Солнце перейдет в спокойный созерцательный знак Рака", - прогнозирует она.

"Завершится непростой месяц июнь новолунием. Оно состоится 29 июня в Раке. Расположение звезд будет таким, что последующий лунный месяц может внести в нашу жизнь много иллюзий, окрасить в черные тона события и нарушить моральные законы. Но катастроф ожидать не стоит", - успокоила эксперт.

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