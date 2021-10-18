Самыми доброжелательными оказались пять знаков Зодиака.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака среди женщин, которые всегда настроены доброжелательно по отношению к другим. Они не вступают в конфликты и стараются оставаться милыми в любой ситуации.

Весы

Эти девушки, конечно, любят спорить, но до конфликта не доводят. Они знают когда и что сказать, а где лучше промолчать. Даже если и назревает какая-то ссора, они с легкостью могут сгладить острые углы.

Рыбы

Женщины-Рыбы очень тонко чувствуют людей, поэтому им не составляет сложности варьировать в разных ситуациях. Они очень мягкие, не любят споров и сплетен. Интересно, что потерять такую женщину тоже очень легко. Они обижаются даже от повышенного голоса на них.

Они долго могут молчать, но когда их терпение лопнет, то конфликта не миновать. Но в целом они всегда настроены доброжелательно, готовы прийти на помощь и подставить свое плечо. С ними всегда комфортно и уютно, что делает их очень милыми в глазах других.

Водолей

Главная их черта - прямолинейность. Поэтому чтобы не нагнетать конфликт, они стараются подальше держаться от неприятных людей. С близкими они с легкостью находят общий язык, поддерживают теплые отношения и буквально растворяются в любимых людях.

Стрелец

Эти дамы предпочитают уходить от конфликта, хотя порой может показаться, что они озлоблены. Но в целом с этими женщинами очень уютно, они нежные и готовы дарить свою любовь окружающим.

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, от которых чаще всего уходят мужья.

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Автор: Диана Могилевич