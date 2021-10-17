У этих женщин несносный характер.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые обладают очень тяжелым характером. Не каждый мужчина способен с ними ужиться. Поэтому часто они остаются с разбитым сердцем.

Козерог

У этих дам всегда на первом месте будет карьера. Личная жизнь их мало интересует до тех пор, пока они не заработают миллион, не займут высокий пост и всем вокруг не докажут свое превосходство. Мужчинам сложно существовать с такими женщинами, так как они чувствуют себя не нужными и обделенными. Также женщина-Козерог часто подавляет своего партнера, указывая на его ошибки.

Близнецы

Эти жизнерадостные девушки изначально с головой окунаются в отношения. Когда они чувствуют, что мужчина им всецело принадлежит, то начинают давать заднюю. Они очень боятся потерять свою свободу. Поэтому будут находить любые отговорки, чтобы вы не нарушали их личные границы. Близнецы могут специально регулярно задерживаться на работе, что не понравится их партнеру.

Львицы подавляют мужчин своей превосходностью. И порой они не знаю границ. Эта дама сделает все, чтобы мужчина действовал по ее плану. Но когда он поймет, что Львица села ему на шею и свесила ножки, может скоропостижно удалиться из ее жизни. Что ж, она не будет слишком расстроена, ведь таких подданных у нее еще пруд пруди.

Напомним, ранее астрологи назвали шесть знаков Зодиака среди мужчин, которые часто изменяют своим женам.

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Автор: Диана Могилевич