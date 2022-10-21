Этим людям повезет в любом деле и в любом начинании.

Астрологи составили общий прогноз для всех знаков Зодиака до конца текущего года и рассказали, какие знаки Зодиака ждет удача. Это значит, что любое дело, которым они решат заниматься, будет иметь хорошие положительные последствия.

Телец

Этим людям в первую очередь повезет в карьере. Это может быть какое-то расширение своих навыков, обучение, переход на новую должность, продвижение по карьерной лестнице или повышение заработной платы.

Дева

Девы - очень творческие личности. Именно поэтому им важно не стоять на месте и двигаться вперед. Учитывая то, что совсем недавно у Дев был так называемый период "застоя", сейчас у них откроются новые возможности, которые мотивируют делать и стараться. Не упустите классные возможности!

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Весы

Удача будет подстерегать Весов в вопросе исполнения мечт. Звезды говорят, что они давно мечтали о переезде. До конца декабря это желание может сбыться самым неожиданным образом - вам сделают предложение, которое вы даже ожидать не могли. Сначала оно вас шокирует, но потом вы поймете, насколько это было важно и нужно именно в этот момент!

Напомним, на выходных этих знаки Зодиака ждут очень хорошие события.

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