Эти люди прекрасно вписываются в роль родителя и окружают своих наследников умеренной заботой.

Астрологи утверждают, что склонность человека к отношению к ребенку заложена с рождения. Именно поэтому одни могут быть ответственными и заботливыми отцами, другие - уходить из семей, узнавая о беременности своей спутницы. Специалисты назвали три знака Зодиака, которые претендуют на звание самого лучшего родителя. Кто они - читайте в материале УНИАН.

Телец

Становясь отцами, Тельцы делают все, чтобы защитить своих детей. Именно поэтому они нередко перегибают палку не пуская тех гулять, контролируют каждый шаг своих дочерей или сыновей. Тем не менее Тельцы стараются не пересекать личные границы.

Рак

Раки в роли отцов стараются сделать все, что создать своим наследникам настоящее счастливое детство. Играя с ними, они сами превращаются в маленьких детей, вспоминая события многолетней давности. Раки способны поддержать ребенка в трудную минуту, но также могут указать на то, где он не прав.

Весы

Папы-Весы полноправно входят в этот список как самые понимающие и эмпатичные. Эти люди могут найти подход к любому ребенку (даже к чужому). Обладают особым даром - умеют подобрать нужные слова в любой ситуации. Именно поэтому Весам несложно находить общий язык с детьми-подростками в их самый тяжелый жизненный период.

Напомним, составлен финансовый гороскоп на неделю до 10 июля.

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