Есть и те, для кого предстоящая неделя будет удачной.

Астрологи составили финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 июля. Посмотрите, что ждет ваш знак уже в ближайшем будущем!

Овен

Недавно у Овнов уже были финансовые поступления, поэтому ожидать их в указанный период не стоит. Звезды советуют рационально и ответственно относится к имеющимся средствам.

Телец

Тельцов ждут новости о том, что им придется незапланированно потратить крупную сумму денег.

Близнецы

Близнецов ждет приход средств, однако их придется потратить, и эта трата будет не самой приятной.

Рак

Раки, на этой неделе не скупитесь на свое здоровье. Крайне важно заботиться о себе и не жалеть на это денег.

Лев

Уроженцы этого знака Зодиака смогут рационально подойти к финансовым вопросам и решить все проблемы.

Дева

Девы - те, кто верит в финансовые талисманы. Именно они порой спасают от серьезных убытков в бизнесе. Однако сейчас может наступить ситуация, в которой бессильны даже талисманы.

Весы

Весам стоит всерьез задуматься о том, чтобы пройти курс по финансовой грамотности.

Скорпион

Скорпионы полны уверенности в том, что их ждет приход денег. Однако могут быть задержки по зарплате или какие-то трудности в денежном переводе из-за границы.

Стрелец

Для Стрельцов неделя с 4 по 10 июля будет крайне благоприятна в плане финансов.

Они научились ими грамотно распоряжаться, поэтому острой недостачи не будет.

Козерог

Козерогов ждут приятные подарки. У кого-то появится меценат, а кому-то простят все долги.

Водолей

Водолеям следует быть осторожными, подписываясь на какие-то серьезные финансовые сделки.

Рыбы

Рыбам не стоит ждать многого от этой недели. Средства, которых вы давно ждете, пока что не поступят на счет. Звезды советуют сменить работу тем, кто давно об этом задумывается. Решение, принятое в указанный период, принесет стабильные доходы.

Напомним, названы топ-3 знака Зодиака, которые боятся штампа в паспорте.

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