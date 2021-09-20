Эти дамы слишком зациклены на себе.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, с которыми очень сложно построить серьезные отношения. Эти дамы могут устроить мужчине настоящие пытки.

Дева

Девы часто подвергают своих мужчин критике. Для них важно, чтобы все вокруг было идеально - и в карьере, и в личной жизни. Поэтому они очень требовательно относятся ко всем, кто их окружает. Стоит отметить, что не все мужчины готовы вытерпеть такой сложный характер Дев, и высока вероятность того, что они просто сбегут.

Близнецы

Эти дамы очень остро реагируют на какие-либо замечания. Она может обидеться из-за сущего пустяка и не разговаривать с вами как минимум несколько недель. А порой их молчание может достигать и до полугода. Конечно, за все это время чувства утихают как и у них самих, так и у мужчин.

Читайте такжеПолнолуние в сентябре 2021: дата, астропрогноз для знаков Зодиака

Овен

Это нетерпеливые женщины, которым нужно все и сразу. Если они чего-то не получают вовремя, то начинают приходить в бешенство. А также у них крутой нрав, с которым способен справиться не каждый мужчина.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич