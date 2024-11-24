Для того чтобы уберечь себя от неприятностей, важно знать некоторые правила.

Трудно найти человека, который бы не любил поспать подольше, ведь именно во время путешествий по царству Морфея человек отдыхает и мысленно, и физически. Иногда нам снятся хорошие, приятные сны, иногда настолько реалистичные, что кажутся вещими, но также любой человек может увидеть кошмар и задуматься, к чему снится падение с высоты или другие жуткие вещи.

Победитель битвы экстрасенсов Жанна Шулакова эксклюзивно в комментарии УНИАН рассказала, когда можно рассказывать сны и как вести себя, если приснилось что-то плохое.

Можно ли рассказывать сны с четверга на пятницу

Эксперт приводит в пример народное поверье, когда люди решили, что вещие сны приходят к человеку именно в ночь с четвертого на пятый день недели, а рассказывать их нельзя, иначе не сбудутся. На самом деле, все немного иначе:

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Даже если сон вещий, его можно рассказывать. Если бы этого нельзя было делать - не существовали бы сонники и трактователи снов, ритуалы для "вызова" в сон нужного человека.

Шулакова уверена, что рассказывать сны - как плохие, так и хорошие, можно. Если обращаться к мастеру для трактования сна, то все равно, когда это делать. У всех царей, императоров, вождей, фараонов были жрецы, маги, алхимики. Когда лидеры просыпались, то обращались к штатному магу, который должен был трактовать их сон.

Можно ли рассказывать сны до 12 часов дня

Еще одно народное суеверие заключается в том, что люди боятся говорить о том, что им снилось, до полудня. Никто точно не знает, почему плохие сны нельзя рассказывать до обеда - Шулакова говорит, что никакого магического смысла в этом нет. Эксперт считает, что поверье насчет того, что делиться сном до обеда нельзя, пошло с тех времен, когда люди вставали очень рано и в 4-5 часов утра полноценно работали по хозяйству или в поле. К 12 часам человек только освобождался от работы.

В прошлом считалось, что до обеда хорошая хозяйка должна работать, а, если она будет все утро трендеть про свой сон, то по факту не успеет справиться с домашними делами.

Можно ли рассказывать плохие сны? Да, так же, как и хорошие - нет никаких доказательств, что если сделать это до 12 часов дня, сон исполнится. Шулакова утверждает, что в магии это не доказано. Есть сонники, трактования снов, и человеку в любом случае придется поделиться тем, что он увидел во сне, чтобы понять его значение.

Почему плохие сны нужно рассказывать и что сделать после пробуждения

После того как вы запомнили, можно ли рассказывать вещие сны, а также любые хорошие и плохие, и поняли, что день недели или время суток никак не влияют на последствия, важно запомнить еще одну деталь.

Некоторые люди, чтобы убрать приснившийся негатив, используют фразы: "Куда ночь - туда сон" или "Куда вода - туда и сон", но Шулакова говорит, что такие действия нелогичны в магическом и энергетическом смыслах.

Она приводит пример из любовной магии, когда для "вызова" человека в сон открывают форточку, берут полотенце и озвучивают определенный наговор. Возможно, кто-то для себя когда-то решил, что с помощью окна можно "отправить" плохой сон обратно, однако это тоже суеверие, и такого магического ритуала нет.

Эксперт говорит, что с точки зрения биоэнергетики, любая энергия важная, в том числе из сновидений, поскольку в процессе сна подключает не просто наше подсознание, а и логическое мышление, наше сознание, наше физическое "я" (появляется пот, выделяется адреналин, возможен стресс) и энерготело человека. Во время сна идет энергообмен. Не важно, приснится кошмар или что-то очень хорошее, - будет нарушен энергобаланс самого человека.

Энергетический дисбаланс желательно ликвидировать в течение суток. Поскольку у человека ладони являются одним из выходов энергоканалов, то помочь сбалансировать энергетику может обычная утренняя процедура - умывание.

Шулакова напоминает о главном условии - вода должна быть проточной (то есть, течь откуда-то, например, из крана, из кувшина). Если человек очень суеверный, то может во время умывания говорить: "Куда вода - туда и сон", "Куда ночь - туда и сон". За водой уходит то, что нам приснилось, стабилизируется энергетика.

Если есть ловец снов, на котором правильно завязаны узелки, добавлены нужные символы и стихи, то энергия, которая находится в пространстве над спящим человеком, стабилизируется. Автоматически возникает баланс как энергетики вокруг человека, так и внутри него. Во время сна человек восполняет свои энергетические запасы, берет энергию из внешнего мира и благодаря ловцу снов будет получать положительную энергию и стабилизировать себя, в частности, во время кошмара.

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