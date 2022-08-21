У президента РФ не получится заставить Украину капитулировать, отметила мольфарка.

Украинская мольфарка Елена Стеценко заявила о мощном сплочении черных магов ради общей победы Украины в войне, развязанной Россией.

Об этом она рассказала на YouTube-канале Anastasiia Fedor TV.

"Мы все объединились. Как можно победить такой народ, который с оружием в руках, с молитвенниками, с обрядами, с книгами черной магии – все работают на победу? – спросила она. – Не можно победить".

"Какого бы числа Путин не собирался атаковать Украину, у него ничего не получится", – добавила мольфарка.

Напомним, мольфарка Елена Стеценко предупредила о серьезной угрозе для Украины со стороны России 24 августа: президент РФ Владимир Путин будет пытаться заставить Украину капитулировать. Однако, по ее словам, капитуляции Украины не будет никогда.

Панее мольфарка Стеценко рассказала, когда полностью завершится война в Украине.

А карпатская мольфарка спрогнозировала финал войны в Украине.

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