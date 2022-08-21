Украинская мольфарка Елена Стеценко заявила о мощном сплочении черных магов ради общей победы Украины в войне, развязанной Россией.
Об этом она рассказала на YouTube-канале Anastasiia Fedor TV.
"Мы все объединились. Как можно победить такой народ, который с оружием в руках, с молитвенниками, с обрядами, с книгами черной магии – все работают на победу? – спросила она. – Не можно победить".
"Какого бы числа Путин не собирался атаковать Украину, у него ничего не получится", – добавила мольфарка.
Напомним, мольфарка Елена Стеценко предупредила о серьезной угрозе для Украины со стороны России 24 августа: президент РФ Владимир Путин будет пытаться заставить Украину капитулировать. Однако, по ее словам, капитуляции Украины не будет никогда.
Панее мольфарка Стеценко рассказала, когда полностью завершится война в Украине.
А карпатская мольфарка спрогнозировала финал войны в Украине.