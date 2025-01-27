Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, попадет ли Украина в Евросоюз и НАТО, будет ли открыт третий фронт, и заменит ли евро гривну.

Макс, давайте рассмотрим, что ждет нашу страну и мир в целом в ближайшее время. Первый вопрос - распадется ли Евросоюз?

В настоящее время нет. Но некоторые страны сейчас в позиции "Четверки Кубков". Эта позиция как раз говорит о том, что кому-то что-то не нравится. Ну это, конечно, понятно. И сейчас максимально делается так, чтобы эти страны себя чувствовали комфортно.

Я вижу, что действительно сейчас очень много есть трещин в самом Евросоюзе. Это 100%.

Видео дня

Попадет ли Украина в Евросоюз?

Это также будет 100%. Нас заберут и скажут: "Все, ты часть Евросоюза".

Какие изменения ждут нашу страну?

Первая линия. Законы. Это понятно. Будут вводить специальные правила, специальные законы. Очень многим людям не будет нравиться эта ситуация. И первое, что не понравится, это ценовая политика или изменения цен.

Очень сильное размежевание людей будет. Не будет среднего класса. Будут либо бедные, либо супербогатые. Это в начале произойдет, а потом более-менее стабилизируется.

А что будет с НАТО? У нас есть шансы туда попасть?

Однозначно попадем, но не очень скоро. Я вижу какое-то очень серьезное изменение траектории Украины по поводу НАТО. Я считаю, что самым главным сейчас моментом является то, чтобы закончилась война. А примут нас в НАТО или не примут - это уже второстепенная история.

Какова вероятность того, что в Украине будет евро вместо гривны?

Такая вероятность есть.

Будет ли открыт третий фронт?

Опасность есть. Сразу вам говорю, пока что ситуация подвешена. Третий фронт возможен, но не на данном этапе.

И последний вопрос: вернется ли Украина к границам 1991 года?

Вероятность того, что Украина вернется к границам 2022 года гораздо больше, чем возвращение к 1991 сейчас. Если вы помните мои предсказания ранее, в 2022 году, я говорил, что мы будем возвращать нашу страну постепенно. Луганская и Донецкая области энергетически не присоединяются мне ни по картам, ни по ощущениям. К сожалению, эти территории вернутся, мне кажется, самыми последними.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord13