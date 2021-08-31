В этот список попали четыре знака Зодиака.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, с которыми можно построить крепкие и счастливые отношения.

Телец

Тельцы очень преданны своему партнеру, поэтому в них можно быть уверенными на все 100 процентов. Они любят стабильность, но при этом часто переживают разные эмоции. В отношениях с ними весело, азарт и приключения вам обеспечены.

Дева

С Девами могут получиться долгосрочные отношения, так как они добры, верны и всегда готовы идти на компромиссы. Также они стараются идеализировать отношения, чтобы все было четко по плану.

Рак

Это семьянины, которые ради своих близких готовы на все. Предательств от них не ждите, только любовь, забота и нежность. Они умеют покорять девушек, используя все свои "плюсы". И вряд ли когда-то они вас разочаруют.

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Весы

Весы - откровенные и любвеобильные. Для них важно, чтобы рядом был постоянный партнер, который мог бы закрывать глаза на их флирт с другими людьми противоположного пола. Если вы согласны на это, тогда вперед.

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Автор: Диана Могилевич