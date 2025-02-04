Какая совместимость у Водолея с остальными знаками Зодиака.

Водолей - самый прогрессивный и мятежный знак Зодиака, самый гениальный и очень часто успешный. Фантазер, с неординарным мышлением и в постоянном поиске нового. Его не всем дано понять, но есть и те, кто от него без ума. А Водолей, соответственно - от них. С кем совместимость по гороскопу у Водолея считается наиболее удачной, а какая - хуже не придумаешь, рассказываем ниже.

Кто лучше совместим с Водолеем из знаков Зодиака

Если говорить о том, кто идеальная пара для Водолея, то выбирать ему нужно среди четверых.

Стрелец

Стрелец - один из знаков Зодиака, кто подходит Водолею-мужчине и Водолею-женщине. Вдвоем у них есть все шансы быть счастливыми: они друг друга не ревнуют, не упрекают, не давят.

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Водолей с радостью разделит все перипетии, в которые попадает Стрелец, а оптимизм последнего делает Водолея счастливым. Он также ценит честность - а Стрелец это умеет, да. Оба одинаковы не только в своих притязаниях, но и нелюбви к обязательствам - это единственное, что может стать между ними.

Водолей

В отличии от других знаков Зодиака, которые часто не уживаются со своими "сородичами", два Водолея могут стать хорошими друзьями и партнерами. Каждый из них - интересен сам по себе, а уж вдвоем им точно не будет скучно. Кроме этого, общие интересы и похожие взгляды на жизнь делают союз прочным. Правда, жениться они не спешат - могут долго просто жить вместе. Но потом возьмут - и поженятся, если захотят, конечно.

Главная проблема, которая у них может возникнуть - это кому выносить мусор, но если они изобретут к этой "проблеме" новаторский подход, то будут вместе долгие годы. Водолей - это именно то, кто подходит Водолею-женщине и мужчине.

Близнецы

Если говорить о том, кого любят Водолеи по-настоящему (кроме представителей своего же знака) - так это Близнецы. Это чуть ли не лучшая пара для Водолея-мужчины и Водолея-женщины.

Их встреча - это встреча двух родственных душ. Они прекрасно понимают друг друга, вместе им легко и приятно. Ни тот, ни другой не переступает личные границы и вместе с тем оба спешат познавать мир. Разве не идиллия? Впрочем, как и в случае с двумя Водолеями, в паре с Близнецами также придется тянуть на спичках, кому мыть посуду. Но если у них будет ребенок-Телец или Рак, то со временем этот вопрос будет решен.

Весы

Оба любят интеллектуальные исследования. Правда, Водолей бывает очень радикален в своих взглядах, а Весы, как самый дипломатичный знак Зодиака, умеет это сгладить. Водолею очень по душе такт Весов и их чувство эстетики, но может бесить их нерешительность. Несмотря на это, они вдвоем - один из самых удачных союзов.

Худшая пара для Водолея

Довольно низкая совместимость у Водолея и Тельца (хотя такие союзы бывают). Это две противоположности, которые притягиваются, но Телец ненавидит перемены, а Водолей - обожает. В результате возникает конфликт.

Не лучшая пара для Водолея-женщины и Водолея-мужчины и Рак. В этих отношениях много сложностей: Водолей - хочет равного себе и интересного, Рак - консерватор и собственник. Конечно, могут и ужиться, но тогда обоим нужно будет идти на большие уступки.

Практичная Дева вообще не понимает, как Водолей живет - и жить вдвоем они вряд ли станут. Им нужно будет много терпения и понимания, умения находить компромиссы и прощать ошибки. Не у всех получится.

Еще один сложный союз - это Водолей и Скорпион. Этим двоим также потребуется много умения договариваться и принимать друг друга. Но так как каждый из них - независим и силен по характеру, то у них редко возникает крепкая связь.

Ранее мы рассказывали, какая совместимость по знаку Зодиака у Раков - с кем отношения будут счастливыми.

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