Совместимость знаков Зодиака с Девой - кто ей подходит идеально и с кем не по пути.

Дева - знак стихии Земли, который любит во всем чистоту и порядок. Придирчивость к мелочам и колкие замечания многих раздражают и выводят из себя, но есть и такие, кто этого не замечает и в некоторых моментах может перещеголять даже саму Деву. С кем у нее будет полная идиллия во всем, а к кому лучше даже не приближаться - совместимость по гороскопу Девы и других знаков Зодиака.

Какая идеальная пара для Девы по гороскопу

Если говорить о тех, кто подходит Девам по любви, то это в первую очередь знаки ее же стихии (Земли) - Телец и Козерог. Все трое очень организованы и умеют быть преданными.

Телец

С Тельцом Дева легко находит общий язык - у них одинаковые интересы и цели. Часто отношения начинаются с нежной дружбы. Кстати, Телец - один из немногих, который вообще не обращает внимания на критику Девы и ее колкости (он просто в это время занят финансовыми подсчетами).

Видео дня

Деве нравится, что Телец любит порядок (здесь он может даже "построить" Деву), и они оба работают над своим благосостоянием. У этих знаков одинаковые взгляды на семью, поэтому измены исключаются.

Единственный момент, где у них могут начаться разногласия - это сбережения. Деве порой невдомек, как можно кучу денег, которым место в "чулке" потратить на себя любимого (то есть, Тельца). Телец же уверен, что кругооборот денег в природе очень важен, а он заработает еще. Несмотря на это, Телец - из тех, кто подходит Деве-мужчине и Деве-женщине.

Козерог

Козерог - еще один очень удачный вариант из тех, кто подходит Деве-женщине и Деве-мужчине.

И у Девы, и у Козерога общие черты - они целеустремлены, любят работать и практичны. Козерог для Девы - это вообще символ любви и лучшего партнера в постели ей не найти. Дева с Козерогом держатся в стороне от компаний - им и вдвоем хорошо. Любящая Дева умеет смягчить острые углы Козерога, а для него она - прочная опора. Семья у них получается крепкой и счастливой.

Кто не подходит Деве по гороскопу

Если говорить о том, с кем совместимость Девы-женщины (да и мужчины) вообще никудышная - то это Близнецы и Стрелец.

Стрелец

Свободолюбивого Стрельца раздражает приземленная Дева. У них - разные ценности, разное отношение к любви, хотя любовь и может быть. Но, увы, такою союз держится недолго.

В какой-то момент оба, словно их озаряет, начинают видеть недостатки друг друга (на их взгляд, конечно). Мелочность и аккуратность Девы порой выводит Стрельца из себя, ему трудно успокоиться, а Девам нужна стабильность. Стрельцу в конечном итоге все происходящее надоедает.

Близнецы

Близнецы - еще одна худшая пара для Девы-женщины (впрочем, как и для Девы-мужчины). Здесь уже Близнецы начинают раздражать Деву своей непостоянностью.

Хотя в начале их и могут объединить какие-то общие интересы, но потом Близнецы идут искать ярких эмоций и отношений, а с Девой становится скучно. Дева же терпеть не может подобную ветреность и легкомыслие - что же, Близнецов уже и след простыл, они в погоне за другим счастьем.

Ранее мы рассказывали, с кем совместимость по знаку Зодиака у Весов - кто подходит им в любви.

Вас также могут заинтересовать новости: