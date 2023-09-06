Карты Таро сулят Тельцам неприятный день.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 7 сентября. Козерогов ждет большое счастье, а Овны рискуют столкнуться с проблемами и сложностями на роботе. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам стоит держать язык за зубами. Не спорьте с руководством и не пытайтесь доказать свою правоту. Если же вы решите устроить скандал, все закончится вашим увольнением.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам неприятный день. Вы рискуете потерять что-то очень важное: кошелек или какую-то ценность. Следите за своими вещами и не теряйте бдительность.

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Близнецы

В четверг Близнецам улыбнется удача. Они сумеют найти новых друзей и решить все проблемы. Не тратьте этот день на пустяки, занимайтесь полезными делами.

Рак

Тарологи советуют Ракам начать строить долгосрочные планы. Не живите одним днем, думайте о будущем. Вас ждут радостные события, не зацикливайтесь на негативе.

Лев

7 сентября Львы получат возможность изменить свою жизнь. Однако будьте осторожны и не совершите ошибку. Обдумывайте каждое свое решение.

Дева

Девам повезет в личной жизни. Вы можете встретить человека, которого искали и ждали всю свою жизнь. Не бойтесь раскрыть свое сердце.

Весы

Карты Таро сулят Весам милые подарки. Вы будете купаться во внимании людей, наслаждайтесь комплиментами. Однако не старайтесь казаться лучше за счет других.

Скорпион

Скорпионам придется разбираться с врагами. Ставьте своих обидчиков на место и не бойтесь доказывать свою правоту. Правда на вашей стороне, вступайте в бой за справедливость.

Стрелец

Тарологи советуют Стрельцам решиться на глобальные перемены. Не стойте на одном месте. Вам пора двигаться вперед, но вы почему-то застыли от страха, это неправильно.

Козерог

7 сентября Козерогам стоит ждать чудес. Большое счастье свалится вам на голову, вы едва ли будете к этому готовы. Радуйтесь и веселитесь, вы этого заслуживаете.

Водолей

Водолеи сумеют найти общий язык с человеком из прошлого, который внезапно решит о себе напомнить. Не бойтесь говорить то, что думаете. У вас получится донести свои мысли.

Рыбы

Рыбам, как считают тарологи, придется провести работу над ошибками. В отношениях с некоторыми людьми вы часто думали о чужих проблемах, а не о себе. Пришло время ставить себя на первое место.

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