Также следует провести ритуал очищения, говорит мольфар.

Март 2025 года обещает быть особенным благодаря коридору затмений: лунное затмение 14 марта в Деве вместе с полнолунием и солнечное затмение 29 марта в Овне создадут мощный период для трансформаций. Эзотерики считают, что это время идеально подходит для очищения - как внутреннего, так и внешнего.

Чтобы подготовиться к переменам и не тянуть за собой застойную энергию, важно избавиться от определенных предметов из дома до 14 марта. Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН назвал 10 конкретных вещей, которые стоит выбросить.

1. Сломанные часы: символ остановки времени

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Часы, которые не идут, или те, что показывают неправильное время, - это не просто поломка, а эзотерический знак застоя. Они символизируют остановку прогресса в вашей жизни. Если у вас есть старый будильник, который давно не работает, или настенные часы с разбитым стеклом, избавьтесь от них до 14 марта. Лунное затмение в Деве любит порядок, и сломанные часы нарушают этот ритм.

Как выбросить: Поблагодарите предмет за службу и выбросьте в мусорку, представляя, как время снова течет свободно.

2. Старая одежда с грустными воспоминаниями: груз прошлого

Шкаф полон вещей, которые вы не носите? Особенно обратите внимание на одежду, связанную с негативными событиями: платье с неудачного свидания, свитер от человека, который вас обидел. Эти предметы хранят энергию прошлого и не дают двигаться вперед. Перед полнолунием в Деве, которое подсветит все скрытое, очистите гардероб.

Как выбросить: Возьмите вещь, скажите: "Я отпускаю тебя с миром", и отдайте на переработку или выбросьте.

3. Треснувшая посуда: разбитая гармония

Чашки с трещинами, тарелки со сколами или надбитые стаканы - это не просто дефекты. В эзотерике считается, что треснувшая посуда притягивает неудачи и разлады в семье. До 14 марта избавьтесь от таких вещей, чтобы не блокировать энергию достатка и мира в доме.

Как выбросить: Заверните в пакет, выбросьте и представьте, как ваш дом наполняется целостностью.

4. Старые письма и записки: цифровой и бумажный багаж

Переписка с бывшими, записки с обидными словами или даже старые счета - это якорь, который держит вас в прошлом. Перед коридором затмений проверьте ящики и телефон: удалите старые сообщения, сожгите письма, которые вызывают боль. Полнолуние в Деве требует чистоты, и это касается не только физического пространства.

Как выбросить: Измельчите бумагу или удалите файлы, сказав: "Я освобождаю место для нового".

5. Засохшие цветы: мертвая энергия

Засохшие букеты, вазоны, которые не удалось спасти, или даже искусственные цветы, покрытые пылью, символизируют завершенные циклы, которые вы не отпустили. В марте, когда Вселенная призывает к обновлению, эти предметы будут тормозить ваше движение.

Как выбросить: Выбросьте в мусорку или компост, поблагодарив растения за красоту, которую они дарили.

6. Сломанная техника: блокировка прогресса

Старый телефон, который не включается, тостер, который не греет, или наушники с одним "ухом" - эти предметы накапливают энергию неудач и застоя. Перед 14 марта, когда Дева будет призывать к практичности, избавьтесь от сломанной техники, чтобы освободить пространство для нового.

Как выбросить: Отнесите на утилизацию, представляя, как ваша жизнь наполняется новыми возможностями.

7. Подарки от токсичных людей: невидимые путы

Сувениры, украшения или безделушки от тех, с кем вы разорвали связь или чувствуете негатив, несут их энергию в ваш дом. Коридор затмений - время завершений, поэтому до 14 марта уберите эти предметы, чтобы не тянуть за собой чужой груз.

Как выбросить: Выбросьте или отдайте, сказав: "Я отпускаю тебя и все, что с тобой связано".

8. Старые журналы и газеты: информационный хлам

Куча пожелтевших журналов или газет, которые вы "когда-нибудь прочитаете", - это не только пылесборник, но и символ устаревших идей. Полнолуние в Деве любит ясность, поэтому до 14 марта избавьтесь от этого информационного балласта, чтобы открыть ум для свежих мыслей.

Как выбросить: Отправьте на переработку, представляя, как ваше пространство становится легче.

9. Разорванные книги: знания, утратившие силу

Книги с вырванными страницами или те, что давно не соответствуют вашей жизни (например, учебники по прошлой профессии), блокируют поток новых знаний. Перед коридором затмений очистите полки от такого "мертвого" чтения.

Как выбросить: Отдайте на макулатуру или выбросьте, сказав: "Я открываю место для нового опыта".

10. Ненужные мелочи "про запас": иллюзия безопасности

Пуговицы от давно выброшенной одежды, пустые коробки, одноразовые пакетики с соусом - эти мелочи накапливаются "на всякий случай", но на самом деле создают хаос. До 14 марта, когда Дева будет призывать к порядку, избавьтесь от этого хлама, чтобы освободить энергию для настоящего изобилия.

Как выбросить: Выбросьте без сожаления, представляя, как ваш дом дышит свободно.

Почему это нужно сделать до 14 марта?

Лунное затмение 14 марта в Деве вместе с полнолунием - это момент, когда Вселенная освещает все, что нуждается в завершении. Предметы, которые вы держите дома, влияют на вашу энергетику: сломанные вещи притягивают неудачи, старые воспоминания - боль, а хлам - застой. Избавившись от них до начала коридора затмений, вы открываете пространство для новых возможностей, которые принесет солнечное затмение 29 марта. Эзотерики верят, что чистота дома - это отражение чистоты души, и март - идеальное время для такого ритуала.

Как провести очищение: практический ритуал

1. Возьмите белую свечу (символ очищения) и зажгите ее.

2. Обойдите дом с намерением найти эти 10 предметов.

3. Сложите все в отдельный пакет, проговаривая: "Я отпускаю старое, чтобы впустить новое".

4. Выбросьте вещи и представьте, как ваш дом наполняется светом и легкостью.

5. После завершения проветрите помещение и поблагодарите Вселенную за поддержку.

"До 14 марта у вас есть шанс подготовить свой дом и жизнь к коридору затмений. Выбросьте сломанные часы, старую одежду, треснувшую посуду и все, что тянет вас назад. Эти 10 предметов - не просто вещи, а символы застоя, которые мешают вам расцвести. Полнолуние в Деве и затмение откроют двери к новому, но только если вы будете готовы их открыть. Начните очищение уже сегодня, и пусть март станет для вас месяцем обновления и гармонии", - говорит Гордеев.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord13

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