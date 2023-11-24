Эзотерики назвали три знака Зодиака, которые поймают удачу за хвост до конца ноября.

Осень 2023 подходит к концу. В завершении этого периода карты Таро предвещают некоторым знакам Зодиака благополучие и успех. Эзотерики выделяют лишь три знака-счастливчика, которые получат возможность достичь вершины перед началом зимы.

Овен

Последние дни осени принесут Овнам небывалую активность, что позволит реализовать ваши долгосрочные цели. Ключевым фактором в достижении успеха в работе станет энергия этого знака и решимость. Карты говорят, что смело можно рассчитывать на поддержку коллег и начальства, они станут опорой.

Телец

Фортуна улыбнется в конце ноября 2023 и Тельцам. Вас ждет финансовый рост и установление стабильности в денежной сфере. Терпение и упорство, которые вы проявляли все это время, принесут немалые плоды в сфере финансов и карьеры. Таро рекомендуют в этот период укрепить отношения с близкими, что позволит создать комфортную среду для развития.

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Лев

Вам следует обратит свое внимание на творчество, ведь именно в этой сфере ждет удача. Существует высокая вероятность, что вы привлечете внимание своей уникальной энергией, а это позволит стать центром внимания в различных сферах жизни. Карты Таро показали, что успех поджидает в искусстве или профессиональных творческих проектах.

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