Победоносные события мы увидим уже в апреле.

Многие эзотерики и эксперты в сфере астрологии недонократно говорили, что весной 2023 года закночится война в Украине. Однако они называли разные месяцы: кто-то был убежден, что это произойдет уже в марте, а кто-то говорил, что Украина победит в апреле.

Астролог Владимир Бадиян рассказал, что конец марта и начало апреля будут решающими в развязанной РФ войне. Он предсказал переговоры, после которых станет все понятно.

"Переговоры будут, и они зафиксируют остановку горячей фазы войны. То есть закончатся массовые обстрелы и масштабные боевые действия", - сказал астролог, передает People Life.

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Когда война полностью закончится

Если горячая фаза, по словам Бадияна, может закончиться уже в ближайшее время, то окончательно Украина может победить только в мае. Однако, как продолжил эксперт, вопрос по поводу так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет еще в подвешенном состоянии от четырех до шести лет.

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