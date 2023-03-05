По словам Бадияна, горячая фаза может закончиться уже в этом году.

Астролог Владимир Бадиян рассказал, что уже в этом году закончатся активные боевые действия в Украине. А произойти это может уже в мае.

"Война должна закончиться в середине или конце мая текущего года. Но имеется в виду самая горячая ее фаза", - сказал Бадиян в интервью ТСН.

Однако вопрос по поводу так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет еще в подвешенном состоянии от четырех до шести лет. При этом он утешил, что вопрос с незаконно аннексированным Крымом решится уже в 2023 году.

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"Речь идет не об определенных военных эскалациях, а, скорее всего, об особом статусе", - добавил Бадиян.

Астролог прогнозирует обострение на фронте

Ранее Анна Ефремова рассказала, что сейчас в Украине активны две планеты - Юпитер и Марс. Поэтому нас ждет обострение по всем фронтам. Она продолжила, что до июля 2023 года Украина даст жизни России - в стране-агрессора начнется период страданий.

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