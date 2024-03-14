По ее словам, война не будет длиться больше двух лет.

Экстрасенс Ольга Стогнушенко предсказала скорейшее окончание войны в Украине. По ее словам, она продлится всего два года, третьего года боевых действий не будет.

На YouTube-канале "Поговорим" она сказала, что кровопролитие в нашей стране завершится в 2025 году.

"Мы быстро должны выйти из состояния войны. Не будет третьей годовщины войны. И пусть это сбудется. Этого хотят все адекватные люди", - сказала Стогнушенко.

Она добавила, что должно произойти два события, которые и станут сигналами об окончании большой войны.

"Будет тишина. И она будет такой нервной. Обстрелы прекратятся, остановка будет внезапной. Будет резкое заявление, что конец. Это будет и это будет в этом году. Пусть это произойдет", - подытожила экстрасенс.

Напомним, ранее экстрасенс Яна Пасынкова назвала переломный для Украины год. Она, как и Ольга Стогнушенко, уверена, что благоприятный для нас период начнется не раньше 2025 года.

По ее словам, мир в Украине может наступить и в 2024 году, но он будет с горьким привкусом.

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