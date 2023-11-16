В этом году, по словам Пасынковой, ждать победы не стоит.

Экстрасенс Яна Пасынкова сделала расклад на картах Таро и определила, когда может закончиться война в Украине. Увы, но победы в этом году она не видит.

В интервью УНИАН Пасынкова сказала, что российские оккупанты никуда не деваются, но это вопрос времени.

Также она говорит, что в следующем, 2024-м, году, могут состояться переговоры между Украиной и Россией. Но это произойдет только после того, как у России появится новый президент и будет новая третья сторона решения вопроса.

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"То есть будет три участника переговоров - Украина, Россия и страна, которая еще не принимала в этом участия. Две стороны будут хотеть остановить кровопролитие в Украине и остаться с теми территориями, которые каждая страна контролирует в настоящее время. То есть Украина остается со своими городами, а оккупированные территории отходят России. Однако есть и третья сторона переговоров, которая будет настаивать на том, чтобы российская нечисть освободила все наши территории", - отметила Пасынкова.

По ее словам, в итоге переговоры закончатся в пользу Украины. Мы договоримся на выгодных для нас условиях, продолжила экстрасенс.

"Если какую-то территорию мы должны оставить временно, то это будет именно временно. Впоследствии Украина вернется к своим границам", - подытожила Пасынкова.

Напомним, ранее таролог дала прогноз, оставят ли россияне Авдеевку и когда.

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