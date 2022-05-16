По словам эксперта, враг попытается нас сломать.

Астролог Дмитрий Уранус составил прогноз для Украины на ближайшее время и выяснил, как лунное затмение 16 мая повлияет на ход войны в нашей стране.

"Данная карта затмения очень тревожна. Солнце в Тельце и Луна в Скорпионе будут одновременно поражены напряженными аспектами Сатурна в Водолее. Задействованы знаки Украины, России и знак смерти и разрушения. Это так называемые аспекты "большой и малой печати сатаны". Такое поражение Луны, в знаке смерти и разрушения, не пройдет даром для людей. Ближайшие две недели будут очень тяжелые для Украины и ее жителей, очень вероятен новый виток насилия и убийств. Возможна серьезная эскалация конфликта", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

Также эксперт отметил, что вторая половина мая и начало июня - это будет самый тяжелый и жестокий период этой войны.

"Ради достижения своих целей враг пойдет на всё, на любые жертвы, на любые хитрости, коварство и военные преступления. Несмотря на все это Украине надо выстоять, и она выстоит", - добавил Уранус.

Напомним, ранее астролог предвидела новые наступательные действия в июне и назвала дату прекращения огня.

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