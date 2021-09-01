Этот месяц пройдет под покровительством Огненного Петуха.

Восточный гороскоп по годам рождения известен уже несколько тысяч лет. В китайском гороскопе каждый месяц соответствует одному из знаков зодиака. Сентябрь пройдет под покровительством Огненного Петуха – очень активного знака с сильными лидерскими качествами. Он призывает нас быть целеустремленными и не жалеть себя.

Ранее мы рассказывали, как встретить 2022 год Тигра и что он сулит разным знакам.

Крыса

Прекрасный месяц для поиска любви и новых отношений. Семейный Крысам стоит задуматься о детях. В этом месяце вам стоит всегда доверять своей интуиции, даже если она противоречит логике. Восточный гороскоп советует вам чаще быть наедине с собой.

Бык

Быки будут чувствовать уверенность в себе и прилив сил. Вы сможете решить давно волнующие вас проблемы. Однако в сфере здоровья возможны проблемы. Вам стоит подумать о смене рациона – это значительно улучшит ваше самочувствие. Особенно полезной будет для вас вегетарианская диета.

Тигр

Из-за влияния Меркурия Тигры часто будут излишне переживать и накручивать себя. Вам часто кажется, что окружающие пытаются обмануть или обидеть вас. Но всё это лишь игра воображения. Вам нужно больше доверять людям.

Кролик (Кот)

Влияние Урана поможет вам заручиться поддержкой со стороны. В самые сложные дни вам обязательно протянут руку помощи. Не отказывайтесь от советов близких. Особенно важно поддерживать хорошее общение с родителями. В конце месяца возможны разногласия с коллегами.

Дракон

В сентябре Драконы потеряют чувство меры в деньгах и рискуют потратить гораздо больше средств, чем могут себе позволить. Гороскоп советует вам заранее выделить себе сумму на месяц и составлять список покупок перед походом в магазин. Месяц неудачен для крупных покупок и далеких поездок.

Змея

В сентябре Змеи рискуют повторить свои старые ошибки. У вас возникнет сильное желание возобновить общение с людьми, которые разочаровали вас в прошлом. Это закончится очень плохо. Учитесь на своих ошибках. Гороскоп советует вам чаще заниматься спортом.

Лошадь

В этом месяце Лошадей ждут постоянные внутренние метания. Иногда вам будет хотеться погрустить в одиночестве, а в другой день вас будет разрывать от желания повеселиться с друзьями. Вам нужно установить душевное равновесие и определиться со своими желаниями.

Коза

Сентябрь пройдет в сумасшедшем ритме. Вам придется очень быстро думать и действовать. Козы будут чувствовать сильное давление обстоятельств. Лишь к концу месяца удастся немного разгрузить дела и расслабиться. Гороскоп рекомендует вам отдохнуть от домашних обязанностей.

Обезьяна

Читайте такжеЛучше не придумаешь: знаки Зодиака, которые идеально подходят для семьиВ этом месяце вы почувствуете сильный прилив вдохновения. Самое время заняться творчеством или любимым хобби. В рабочих делах вас ждет значительный прогресс. Возможно повышение в должности. К концу месяца Обезьяны станут очень обидчивыми.

Петух

В сентябре вы часто будете врать – осознанно или ненамеренно. Это может перерасти в привычку. Будьте честны хотя бы с собой. Из-за влияния Сатурна Петух будет очень самокритичен и может разочароваться в себе. Заручитесь поддержкой родных. В любовных отношениях берите на себя инициативу.

Собака

Собаки из-за влияния Плутона станут тревожными и мрачными. Вы почувствуете сильное желание замкнуться в себе, а друзья и родные будут вас раздражать. Не спешите сжигать мосты – это лишь временное помутнение. Совет гороскопа – не требуйте от себя слишком многого.

Свинья

В сентябре вам потребуется много терпения, но как раз его будет не хватать. Вам захочется решить все свои дела как можно скорее. Не спешите, иначе рискуете совершить серьезную ошибку. Свиньям нужно также быть терпеливее к своей второй половинке и научиться прощать ошибки.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова