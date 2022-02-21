Какой знак Зодиака самый лживый и как быстро вычислить обман - узнайте на УНИАН.

"Лучше горькая правда, чем сладкая ложь" - эта пословица передается из поколения в поколение и прослыла, как биполярная. С одной стороны, врать - это плохо, с другой - иногда необходимо. УНИАН разобрался, почему считается, что Весы-вруны, и как быстро вывести "артиста" на чистую воду.

Ранее мы говорили о том, какие знаки Зодиака агрессивные.

Какой знак Зодиака больше всех врет - идем по порядку

Овен

Огненные представители зодиакального круга могут радоваться - уличить их во лжи крайне сложно. Так происходит не из-за их удивительной ловкости, а благодаря врожденной прямолинейности. Зачастую, им легче сказать вам все в лицо, чем придумывать другой сценарий. Тем не менее, если уж Овны решили вас обмануть, вы никогда этого не поймете - спектакль будет отрепетирован до мелочей.

Телец

Земные Тельцы врут часто, много, не всегда отдавая себе в этом отчет. Они, скорее, выдумывают и гиперболизируют, чем злостно хотят вас одурачить. В большинстве случаев это происходит из-за нехватки внимания или нежелания кого-то обидеть. Такую ложь видно сразу - Телец начинает уходить от темы, потому что речь свою написал не до конца.

Близнецы

Самый лживый и двуличный знак по мнению астрологов. Могут сегодня говорить одно, завтра - другое. Мнение их меняется со скоростью света, поэтому стабильности и уверенности не ждите. Прикрываются Близнецы тысячей аргументов, поэтому если слышите оправдания, знайте - вас обманывают прямо сейчас.

Рак

Раки очень скрытные, они не любят кому-то что-то о себе говорить. Поэтому люди, рожденные под этим знаком, чаще недоговаривают, чем обманывают. А если и обманули - не хотели, чтобы вы о них переживали. Так что, пытаться выявить ложь и разобраться - лишнее.

Лев

Артисты разговорного жанра, любые истории которых всегда окутаны туманом загадок, невероятных событий и эмоций. Львы приукрашают действительность для того, чтобы быть в центре внимания и ловить восхищенные взгляды окружающих. Даже если у вас получится уличить Льва во лжи, он переведет все в шутку и никогда не признается.

Дева

Педантичные и серьезные Девы врут очень редко, если и случается такое, то ради блага всех окружающих или достижения своих целей. Но ложь эта не критична - скорее, похожа на более быстрый путь решения проблемы. Обнаружить обман очень просто - земная Дева начинает путаться в показаниях.

Весы

Весы - те еще вруны и хитрецы, любители плести интриги и устраивать драму. В их случае обман работает, как защитная реакция - оберег от нежелательного вторжения в частную жизнь. Заставить Весы признаться можно только одним способом - разобрать по полочкам всю их историю и найти несоответствия.

Скорпион

Водные представители знака известные лицемеры, люди достаточно двуличные. Скорпион будет улыбаться вам в лицо, смотреть на вас непорочным взглядом, а сам делать то, что задумал. Кроме того, они привыкли добиваться своих целей любыми методами, распознать такую ложь невозможно - проще не связываться.

Стрелец

Огненные Стрельцы не обманщики, они фантазеры. Могут приукрасить любую историю, додумать тысячу несуществующих деталей и, даже если это будет звучать, как бред, люди поверят. Почему? Потому что Стрелец сам начинает верить в то, что все именно так и было. Их обман абсолютно безопасен, чаще всего, Стрелец прибегает к нему ради карьеры, внимания или повышения статуса.

Козерог

Козероги очень скрытные, они, скорее, недоговорят, чем обманут. Очень не любят кому-то открывать свою душу, а если и делают это, то ради противоположного пола. Земные Козерожки умеют говорить то, что вы хотите услышать, при этом, отлично умеют уходить от диалога - это проще, чем врать.

Водолей

Большинство представителей этого знака - мудрые люди, которые обладают огромным количеством знаний. Поэтому предпочитают правду - она сильнее, но могут иногда врать ради того, чтобы показать свое превосходство. Обнаружить это легко - Водолеи забывают, что, когда и кому говорили, поэтому путаются в словах.

Рыбы

Зачастую, Рыбы ведут себя как дипломаты, поэтому находят подход к каждому человеку и не видят необходимости врать. Зато плетут интриги, причем много, долго и очень умело. На лжи попадаются часто, потому что искусством этим не владеют, а истории их слишком неправдоподобны.

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