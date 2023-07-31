Рассказываем, какой домашний питомец подходит по знаку Зодиака для вас идеально.

Специалисты по эзотерике уверены, что многие аспекты нашей жизни связаны с зодиакальным кругом, в том числе, и выбор питомца. УНИАН расскажет, какое животное подходит по знаку Зодиака именно вам.

Какое животное подходит Овнам

Овны достаточно активны, напористы и уверены в себе, поэтому и животное им нужно подбирать соответствующего характера. Огненному знаку идеально подойдет немецкая овчарка, стаффордширский терьер, сиамская кошка или даже декоративный кролик - спокойный, но своенравный зверек.

Какое животное подходит Тельцам

Тельцы - настоящие семьянины, разумные и размеренные, их сложно уличить в отсутствии контроля за эмоциями. Астрологи рекомендуют представителям земной стихии присмотреться к шпицам, болонкам или йоркширским терьерам. Если вы не знаете, как подобрать кошку к своему знаку Зодиака, будучи Тельцом, остановите выбор на британском вислоухом котенке.

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Какое животное подходит Близнецам

Близнецы общительные и коммуникабельные, но в том же время непостоянные личности. Им важно находиться в центре внимания, но также и иметь возможность побыть наедине с собой. Попугай - отличный вариант, ведь он сумеет и разговор поддержать, и оставить в покое хозяина, занимаясь своими делами. Если хотите завести собаку, то ориентируйтесь на терьера - он достаточно умен и активен, чтобы распознать ваше настроение.

Какое животное подходит Ракам

Рак - олицетворение заботы, милосердия и участия, поэтому для такого знака Зодиака лучшими компаньонами станут маленькие животные, требующие ласки, любви и помощи. Это могут быть собаки маленьких пород или аквариумные рыбки, за которыми нужен постоянный уход. Также именно у Раков лучше всего получается заботиться о животных из приюта.

Какое животное подходит Львам

Львы - эксцентричные и необычные натуры, поэтому здесь астрологи разводят руками - даже крокодил в квартире для огненного царя зверей - это не "слишком". Если мыслить адекватно, то Львы могут купить себе пуделя, чихуа-хуа или той-терьера. В случае, когда хочется кошку, советуем присмотреться к сфинксам, персидским или британским, ведь такие породы созданы, чтобы транслировать окружающим роскошь и высокие стандарты жизни.

Какое животное подходит Девам

Педантичные и скрупулезные Девы, любящие порядок и перфекционизм, смогут поладить только со спокойными, умными и воспитанными животными. Астрологи считают, что земным представителям зодиакального круга нужно заводить себе таксу, пуделя или лабрадора.

Какое животное подходит Весам

Весы умеют балансировать между добром и злом, негативом и позитивом, стрессом и спокойствием. Во многом это умение находить компромиссы строится на возможности пополнять энергетические запасы. Таким источником станет попугай-неразлучник, собака маленькой породы или милый спокойный котенок-шотландец.

Какое животное подходит Скорпионам

Скорпионы - загадочные, эмоциональные и даже мистические личности, так что, идеальное животное должно быть такой же энергетики. Эзотерики рекомендуют Скорпионам завести себе хамелеона, игуану, рассудительную черепаху и даже паука - все эти представители фауны отлично дополнят и подчеркнут таинственную личность владельца.

Какое животное подходит Стрельцам

Если какой знак Зодиака любит собак больше, чем кого бы ни то было другого на Земле, так это огненный Стрелец. Активный и целеустремленный, он будет чувствовать себя гармонично только в паре с таким же животным. Собаки породы боксер, стаффорд, питбуль или хаски - шикарные варианты для Стрельца.

Какое животное подходит Козерогу

Козероги очень дисциплинированны, практичны и интеллектуально развиты, им важна суть, а не обложка, но несмотря на это качество, земные представители знака высоко ценят мудрость. Поэтому смышленый лабрадор, сообразительная овчарка или благодарный котенок, подобранный на улице - вот, на кого нужно обращать внимания Козерогам при выборе питомца.

Какое животное подходит Водолею

Водолеи категорически не приемлют скуку, однообразие и рутину. Они любопытны и активны, так что, астрологи считают лучшим питомцем для них декоративную обезьянку или попугая. Если хочется купить животное побольше, можно завести рыжего кота (у них, как правило, непростой характер) или подвижного далматинца.

Какое животное подходит Рыбам

Мечтательные и творческие Рыбы могут ужиться с любым представителем фауны, главное, чтобы никто не создавал проблем и конфликтов. Опытные эзотерики говорят, что Рыбам для гармоничной жизни нужны животные соответствующей стихии - рыбы и морские черепахи. В качестве альтернативы также прекрасно подойдут улитки.

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