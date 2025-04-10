Близнецам советуют использовать лунный камень, а Львам - изумруд.

Астролог Макайла МакРей рассказала, как притянуть финансовое изобилие, используя силу кристаллов и аффирмаций, связанных с тем или иным знаком Зодиака.

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"Магия кристаллов подразумевает использование кристаллов для энергетической настройки себя на желаемые намерения. Каждый кристалл предлагает уникальную энергию и связан с различными свойствами", - отметила астролог в своей статье для журнала Parade.

Овен

Кристалл изобилия: розовый кварц

Финансовая энергия Овнов находится под влиянием Венеры, поэтому гармоничным помощником становится розовый кварц - минерал, связанный с любовью и раскрытием сердца. Он помогает Овнам в практическом развитии и укреплении внутреннего роста.

Аффирмация: Я не ищу изобилия - оно находит меня.

Телец

Кристалл изобилия: флюорит

Финансовая сфера Тельца находится под управлением Меркурия. Флюорит, находящийся в его покровительстве, способствует ментальной ясности, балансирует мышление и поднимает его на более высокую вибрацию. Этот камень приносит Тельцам не только умственные, но и материальные дары.

Аффирмация: Я полагаюсь на своё чутьё и мудрость, принимая разумные финансовые решения.

Близнецы

Кристалл изобилия: лунный камень

Лунное влияние на зону достатка Близнецов требует кристалла, связанного с Луной - лунного камня. Он помогает регулировать эмоции, развивает интуицию и внутренний баланс. В случае Близнецов он также притягивает финансовую стабильность.

Аффирмация: Я доверяю своей интуиции - она ведёт меня к успеху в карьере.

Рак

Кристалл изобилия: цитрин

Для Раков, чья финансовая энергия подкреплена Солнцем, идеален цитрин - солнечный камень уверенности, радости и жизнелюбия. Он придаёт смелости и открывает путь к материальному процветанию.

Аффирмация: Моя интуиция подсказывает мне лучший путь - и я иду за ней.

Лев

Кристалл изобилия: изумруд

Финансовая энергия Льва находится под покровительством Меркурия, а изумруд в этом случае служит источником ментальной активности, логики и решительности. Для Львов он также становится магнитом для богатства.

Аффирмация: Я сосредотачиваюсь на своих желаниях - и изобилие стремится ко мне.

Дева

Кристалл изобилия: жемчуг

Финансовую область Дев направляет Венера, и жемчуг идеально соответствует её мягкой и уравновешенной энергии. Он наполняет Дев нежностью, спокойствием и внутренней уверенностью.

Аффирмация: Изобилие входит в мою жизнь, ведь я уверен в своей ценности и потребностях.

Весы

Кристалл изобилия: красный гранат

Весы черпают свою силу в финансовых вопросах через энергию Марса. Красный гранат символизирует волю, страсть и решительность. Он помогает Весам идти к благополучию с чёткой целью.

Аффирмация: Когда я уважаю свои границы и говорю "нет" лишнему, я открываю путь изобилию.

Скорпион

Кристалл изобилия: лазурит

Юпитер управляет финансовыми потоками Скорпионов. Лазурит - кристалл интуиции и духовного изобилия - резонирует с их энергией. Он наполняет мышление мудростью и притягивает роскошь.

Аффирмация: Я знаю, что Вселенная поддерживает мои желания и не боится моего успеха.

Стрелец

Кристалл изобилия: дымчатый кварц

Финансовый успех Стрельцов направляется Сатурном. Дымчатый кварц очищает от негатива и помогает оставаться сосредоточенным на долгосрочных целях.

Аффирмация: Я фокусируюсь на результате и выбираю только те пути, что соответствуют моему будущему изобилию.

Козерог

Кристалл изобилия: содалит

Уран управляет финансовыми перспективами Козерогов. Содалит пробуждает мышление, усиливает проницательность и вдохновляет на практичные идеи. Он способствует не только интеллектуальному, но и материальному росту.

Аффирмация: Я соединяюсь с изобилием, оставаясь верным своим практичным и уникальным идеям.

Водолей

Кристалл изобилия: селенит

Финансовая энергия Водолеев подчинена Нептуну. Селенит - лёгкий и очищающий кристалл - помогает освободиться от тяжёлых вибраций и усилить связь с интуицией.

Аффирмация: Я двигаюсь к процветанию, следуя внутренней мудрости и интуиции.

Рыбы

Кристалл изобилия: яшма

Венера управляет финансовой стороной жизни Рыб. Яшма питает сердечную энергию, помогает в развитии отношений и способствует материальному изобилию.

Аффирмация: Я открыт материальному росту, оставаясь верным своим подлинным желаниям.

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