Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал о смерти языковеда Ирины Фарион и раскрыл, действительно ли виноват задержанный парень.

Макс,действительно ли задержанный парень убил языковеда?

В его голове были такие мысли, он планировал это сделать. Однако я вижу, что есть человек, который заказал Фарион. То есть этим парнем манипулировали. Ему обещали, что он станет императором, если это сделает. Проводили с ним разговоры два человека - мужчина и женщина.

Карты показывают, что задержанный парень мог это сделать с высокой вероятностью.

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То есть стать императором - это мотивация для убийства?

Я вижу по картам, что у парня были связаны руки, у него не было выбора. Скорее всего, ему угрожали. Знал ли он, что его арестуют? Нет, не знал. Он думал что опять же его будут как императора любить.

Еще один из вариантов - ему говорили, что весь народ хочет, чтобы Фарион не стало, потому что ее все ненавидят. Человек, который заказал женщину, очень влиятельный, он имеет много связей, возможно, даже с Россией.

У парня действительно не было выбора. Ему поставили условия - или он это делает и становится императором, или не делает, тогда пострадает его семья. То есть у него с одной стороны мотивация, что ему ничего за это не будет, а вторая - он боялся за свою семью.

Помогал ли ему кто-то в планировании убийства?

Да, причем план был идеальный, просчитанный до мелочей. Ему рассказали абсолютно все - что делать, когда это делать, когда забирать вещи, когда выходить, куда становиться, в какой позиции быть и тому подобное. Очень странно, что камеры, которых на той улице было много, в момент убийства были выключены.

Полиция уже владеет полной информацией о задержанном парне?

Пока нет. Полиция пытается найти всех людей. Задержанный молчит, не раскрывает личностей, которые причастны к убийству.

Убийство Фарион - детали

19 июля во Львове произошло нападение на языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Ей выстрелили прямо в висок. Врачи пытались спасти ее жизнь, однако им это не удалось. Через несколько часов Фарион умерла в больнице.

25 июля в Днепре задержали 18-летнего юношу, который может быть причастен к убийству языковеда. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве Фарион и арестовали на 60 суток без права на залог.

Вячеслав Зинченко, который является подозреваемым по делу об убийстве Фарион, отказался от дачи показаний. Также его защита подала апелляцию на решение суда относительно избранной ему меры пресечения.

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