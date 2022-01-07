Пока все остальные отдыхают, Львы уже начали активную деятельность. В чем ваша ошибка и что нужно изменить - читайте на УНИАН.

Погоня за успехом и деньгами - не самый верный путь для представителей огненного знака. Астрологи считают, что вам лучше действовать медленно, но верно, тогда выше шансы получить желаемое. Главное - не позволяйте себе поддаваться панике и суетиться, чтобы не упустить свою "птицу счастья".

Гороскоп карьеры на январь 2022

Звезды сулят большие перемены в этом месяце, но советуют относиться к ним спокойно. Скорее всего, у вас не хватит сил, чтобы объять необъятное, поэтому отпустите ситуацию и наблюдайте. Ведите себя, как обычно, до третьей декады, а уж потом вступайте в игру.

Вполне вероятно, что в середине января на работе вас ждут кадровые перестановки, смена руководства или нововведения. Этому способствует Меркурий, отвечающий за материальные блага. Вы не должны бояться перемен и обязаны помнить - всё делается к лучшему.

В конце месяца Львы получат новые возможности для карьерного роста, не последнюю роль в этом сыграют коллеги. Именно поэтому важно сохранять спокойствие и доброжелательные отношения с ними.

Гороскоп любви на январь 2022

Одинокие Львы должны помнить, что ретроградная Венера и Меркурий в этом месяце отнюдь не способствуют крепкому союзу. Если вы встретите приятного человека, можете проводить с ним время, но не надейтесь на что-то серьезное и не стройте иллюзий. Лучше займитесь собой.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для стрижки и окрашиванияПредставители знака, у которых есть партнер, могут ощутить на себе груз ответственности за ваши отношения. Держите себя в руках, чтобы не срываться на домочадцах и помните, что темные времена рано или поздно проходят. Будьте осторожны с 5 по 17 января - это особенно напряженный период.

Семейным Львам лучше уделить время родственникам, особенно старшим. Звоните им чаще и приезжайте в гости - это поможет укрепить взаимоотношения. Проявляйте заботу и внимание по отношению к детям, январь благоприятен для "наведения порядка" дома.

Гороскоп здоровья на январь 2022

Астрологи считают, что в январе Львы могут подвергнуться снижению иммунитета, поэтому следите за своим рационом, употребляйте овощи и фрукты. Если этого недостаточно, пейте витамины, но предварительно проконсультируйтесь с врачом.

Также возможны перепады настроения - следите за своим эмоциональным состоянием, чтобы не впасть в депрессию. Нервное истощение и игнорирование потребностей организма ничем хорошим для вас не закончатся.

В январе можете посетить косметолога или массажиста, записаться в тренажерный зал, но только под наблюдением тренера. Энергетика текущего месяца способствует внутренним и внешним трансформациям.

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