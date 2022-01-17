Астрологи говорят, что Рыбы откроют для себя множество возможностей развития. Что нужно делать, чтобы прогноз сбылся - узнайте на УНИАН.

Основной совет звезд на этот месяц - больше общаться и окружать себя приятными людьми. Это могут быть коллеги, родственники или старые знакомые, главное - стремиться к контактам, которые могут быть полезными.

Гороскоп карьеры на январь 2022

Специалисты по эзотерике обещают Рыбам карьерные взлеты и тонну шансов для реализации. Больше общайтесь и предлагайте свои идеи - Вселенная укажет правильный путь. Единственный нюанс - не будьте слишком доверчивыми, иначе останетесь ни с чем.

С 5 по 18 января - наиболее опасное время. В этот период не стоит афишировать свои чувства или замыслы - недоброжелатели могут этим воспользоваться. Также не рекомендуется подписывать важные документы, устраиваться на работу или вкладывать большие деньги.

В третьей декаде месяца расположение планет будет более удачным, но звезды предостерегают вас от чрезмерной торопливости. Постарайтесь занять нейтральную выжидательную позицию и не искушать судьбу. Помните, что вода камень точит.

Гороскоп любви на январь 2022

Венера в вашем гороскопе обладает сильным влиянием, поэтому ждать у моря погоды не стоит. Соглашайтесь на предложения друзей о совместном досуге, ходите на встречи, знакомьтесь с новыми людьми. Особо инициативные смогут найти хорошего партнера, а даже если искра не вспыхнет, то вы обретете верного друга, что иногда ценнее.

Читайте такжеВодолей: гороскоп на январь 2022, советы и предостережения от астрологовРыбы, которые находятся в браке или отношениях, должны больше времени проводить вместе. Сходите в театр или кино, посмотрите фильм дома, навестите друзей. Сплоченность и общие интересы помогут восстановить гармонию между вами.

Тем, у кого в паре есть проблемы, астрологи рекомендуют отправиться в путешествие, пусть и небольшое - уик-енд в ближайший пригород вполне подойдет. Общение тет-а-тет без городской суеты и повседневного ритма помогут вам лучше узнать своего партнера и обсудить все то, что беспокоит каждого из вас.

Гороскоп здоровья на январь 2022

Первые две декады месяца не сулят никаких проблем со здоровьем, возможно лишь легкое недомогание из-за смены погоды. Тем не менее, следить за здоровьем необходимо, поэтому звезды советуют не налегать на жирную пищу, стремиться к избавлению от вредных привычек и при плохом самочувствии сразу обращаться к врачу.

Вторая и третья декады января для Рыб - идеальное время, чтобы наконец-то отдохнуть. Старайтесь не засиживаться на работе, высыпайтесь, больше гуляйте. Главное - беречь себя от стрессов и не принимать временные трудности близко к сердцу.

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