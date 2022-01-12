Второй месяц зимы наиболее благоприятен для семейных дел - утверждают астрологи.

Новый год 2022 начнется для представителей воздушного знака хорошо. Лучшее, что вы можете сделать - это заняться домашними делами и укрепить взаимоотношения с семьей. Направьте свою энергию в мирное русло и проработайте все возможные конфликты в семье, если они есть.

Гороскоп карьеры на январь 2022

Астрологи утверждают, что в плане работе Весы могут столкнуться с рядом проблем. Именно поэтому серьезных планов лучше не строить, а вот творческие амбиции реализовать можно. Тем не менее, не спешите рассказывать об этом окружающим - дождитесь более благоприятного момента.

Первые две декады января окажутся весьма напряженными, так что постарайтесь не вступать в конфликты. Любая ссора на работе может негативно отразиться на вашем будущем.

В конце месяца Весы будут находиться под положительным влиянием планет. Этот период удачен для реализации творческих идей, участия в интересных проектах. Многие представители знака поймут, чем бы они хотели заниматься и найдут работу, приносящую не только прибыль, но и удовольствие.

Гороскоп любви на январь 2022

Одинокие представители знака вполне могут встретить хорошего человека. Вам будет весело и комфортно, но в серьезные отношения вряд ли этот роман перерастет. Звезды не советуют выбирать свадебное платье и составлять список гостей - партнер, скорее всего, вас разочарует.

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которым очень повезет в 2022Весы, которые уже состоят в отношениях, будут всецело поглощены занятиями домашними. Перестановка, приобретение новых вещей или совместное приготовление ужина - дела, которые станут обычными для вашей семьи. Если вы почувствуете какой-то холод от партнера - не пугайтесь и не высказывайте претензий, лучше спокойно обсудите все, что тревожит.

Семейным Весам нужно в январе съездить к родственникам. Больше общайтесь с родителями и детьми, устраивайте домашние посиделки. Не отказывайте в помощи, если им что-нибудь нужно - тесная взаимосвязь поможет укрепить взаимоотношения.

Гороскоп здоровья на январь 2022

В течение первых двух декад месяца иммунитет не будет сильным, поэтому звезды рекомендуют беречь себя от простуд и переохлаждений. Принимайте витамины, высыпайтесь, чаще дышите свежим воздухом и, конечно же, избегайте стрессов.

При наличии хронических заболеваний сразу обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением. Астрологи советуют пройти общее обследование, чтобы иметь представление о состоянии организма.

Также старайтесь больше двигаться - гулять на свежем воздухе или заниматься гимнастикой. Чрезмерные нагрузки запрещены, иначе велик риск получить травму или перетрудиться, что негативно скажется на физическом и эмоциональном состоянии.

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