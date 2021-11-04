Преодолевайте внутренние барьеры и не бойтесь двигаться вперед.

Астрологи рекомендуют Девам перестать сидеть в зоне комфорта и научиться грамотно рисковать. Эксперименты, на которые вы решитесь, принесут успех. Единственная преграда на пути к счастливой жизни - ваш страх совершить ошибку.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2021

В первые две недели месяца стоит относиться к деньгам прагматично, тогда у вас получится меньше потратить и больше заработать. Рациональное отношение к работе и деловитость повысят ваш авторитет в глазах коллег. Некоторым Девам захочется примерить на себя роль руководителя. Не отказывайтесь от такой идеи, этот опыт окажется весьма полезным.

Третья декада месяца ознаменуется командировками, которые принесут вам не только полезные знакомства, но и яркие впечатления. Кроме того, Девы смогут повысить квалификацию или увлекутся новым хобби, которое тоже принесет доход.

Финансовая ситуация месяца требует повышенного внимания с вашей стороны. Старайтесь не заключать никаких рискованных сделок и подумайте, на чем можно сэкономить.

Гороскоп любви на ноябрь 2021

Звезды советуют одиноким Девам перестать закрываться и бороться за уединение. В период с 15 по 24 ноября велика вероятность познакомиться с близким по духу человеком.

Читайте такжеЛунный календарь на ноябрь 2021: перечень благоприятных и неблагоприятных днейВ жизни представителей знака, которые уже имеют отношения, грядут перемены. Ваша привлекательность для противоположного пола возрастет, а партнер не сможет сделать вид, что не замечает этого. Если пара выдержит испытания, отношения станут крепче.

Семейные Девы, как никогда, ощутят поддержку со стороны родственников. Несмотря на ваше вечное желание главенствовать и доминировать, постарайтесь быть терпимее и ласковее к окружающим. Астрологи советуют идти на компромиссы и обращать внимание на своих близких.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2021

В первой декаде месяца вы будете абсолютно защищены от любых вирусов и болезней, поэтому не бойтесь идти к врачу, чтобы решить давнишние проблемы со здоровьем - новых не получите.

С 12 по 22 ноября специалисты не рекомендуют зацикливаться на своем состоянии. Даже если у вас что-то заболит, выпейте лекарство или сходите к врачу, но не накручивайте себя по этому поводу. Влияние Черной Луны спровоцирует мнительность и тревожность, риск развития психосоматических заболеваний будет высоким.

Солнце влияет на Дев с 25 по 30 число, поэтому жизненные силы могут прийти в упадок. Звезды советуют сходить на танцы или встретиться с друзьями, запланировать путешествие или заняться медитацией. Выбирайте подходящий способ снова наполниться энергией.

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Автор: Кристина Кащавцева