Среди счастливчиков ноября 2021 года астролог выделил четыре знака Зодиака.

Уже завтра наступит ноябрь, поэтому астролог Влад Росс спрогнозировал, что в этот месяц ждет знаки Зодиака.

Своим гороскопом он поделился в интервью "Апострофу".

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Каким знакам Зодиака повезет в ноябре 2021

По словам Росса, ноябрь - самое подходящее время для Скорпиона, его ждет везение, новые направления по делам. На Рыб прольется золотой дождь из денег, а Ракам повезет в любви. Стрельцам будет везти в финансовом плане.

Какие знаки Зодиака ждут неудачи в ноябре 2021

Напряженная ситуация в ноябре у Водолеев, им категорически запрещено начинать важные дела и деловые проекты, говорит астролог. Львов ждут конфликты с родителями или соседями. Им нельзя сейчас покупать недвижимость, их будут ждать провалы в карьере.

У Овнов самая большая проблема этого месяца, предупреждает Росс, - заболеть коронавирусом.

Ранее астролог Павел Глоба составил гороскоп на ноябрь 2021 года. По его прогнозу, этот месяц принесет прекрасные изменения трем знакам Зодиака - Овну, Деве и Стрельцу.

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Автор: Виолетта Орлова