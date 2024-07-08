День обещает быть волнительным для многих знаков Зодиака.

Астрологи подготовили гороскоп на 9 июля для всех знаков Зодиака. Каким будет вторник и где лучше провести этот день - читайте дальше. Звезды подскажут, что делать в непонятных ситуациях.

Овен

Утром вам вряд ли удастся сразу взяться за запланированные дела. Мысли будут заняты преимущественно проблемами близких родственников. Начните день с небольших задач, не требующих особого усердия. Так вы постепенно войдете в нужный ритм и дальше все пойдет проще.

Видео дня

Телец

Начните день со спокойных, привычных занятий, результаты которых зависят от вас. Лучше не спешить, поскольку вы будете склонны к необдуманным решениям и импульсивным поступкам. Стоит быть осторожнее тем, кто работает со сложными инструментами и приборами, вероятны мелкие, но неприятные травмы.

Близнецы

День сложится неплохо, если вы сумеете справиться с эмоциональными перепадами. Старайтесь сосредоточиться на важном, так у вас получится не только выполнить все намеченные дела, но и сохранить хорошее настроение. Да и время для отдыха обязательно останется.

Рак

Утром будет непросто найти общий язык с близкими людьми, возможны разногласия и недоразумения. Однако трудности окажутся преодолимыми, отношения вскоре наладятся. Во второй половине дня находить общий язык с друзьями станет намного проще. Будут новые знакомства и романтические увлечения.

Лев

Начало дня стоит посвятить домашним делам. Наводите порядок, избавляйтесь от лишнего, но не пытайтесь справиться со всем в одиночку. Можно привлечь членов семьи, они с радостью присоединятся к вам. Многие Львы получат советы или очень своевременную помощь от кого-то из старших родственников.

Дева

Если вы запланировали что-то важное, начинайте дело с самого утра. Здравый смысл и практичность помогут справиться со всем быстро и четко. Первая половина дня подойдет для того, чтобы навести порядок, наметить планы на ближайшее будущее. К вечеру настроение может немного испортиться.

Весы

Старайтесь сохранять самообладание. Этого будет достаточно, чтобы справиться с любыми неожиданностями. День благоприятен для домашних дел и общения с близкими людьми. А вот спонтанных покупок лучше избегать. Сегодня вы можете потратить гораздо больше денег, чем планировали.

Скорпион

Некоторые планы придется отменить или сильно изменить. Постарайтесь не слишком переживать из-за этого. Если вы сохраните спокойствие, то сможете сделать много полезного, разобраться с серьезными вопросами и принять правильные решения. Если вы поддадитесь эмоциям, то не беритесь за дела, чтобы не ошибиться.

Стрелец

Вас ждут встречи и разговоры, причем даже с теми, с кем вы очень давно не общались. Члены семьи и старшие родственники могут попытаться вмешиваться в ваши дела. Постарайтесь не сердиться, ведь они будут действовать из лучших побуждений.

Козерог

Даже если что-то пойдет не по плану, вы быстро справитесь с ситуацией, поймете, как извлечь пользу из происходящего. Другие члены семьи с радостью к вам присоединятся и помогут, но с самыми серьезными вопросами вам придется справиться в одиночку. День благоприятен для покупок, в том числе дорогостоящих.

Водолей

День будет интересным и полным вдохновляющих событий. Вокруг вас образуется благоприятная эмоциональная атмосфера. Решение многих вопросов окажется быстрее и проще, чем вы ожидали. Водолеи, планировавшие сделки с недвижимостью, сделают первые шаги к цели.

Рыбы

Лучше воздержаться от принятия важных решений и обсуждения значимых вопросов. Вы склонны чрезмерно оптимистично смотреть на вещи и фантазировать, вместо того, чтобы оценить реальное положение дел. Первую половину дня по возможности проведите наедине с собой.

Вас также могут заинтересовать новости: