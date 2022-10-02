Узнайте, что в этот день ждет именно ваш знак Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 3 октября 2022 года для всех знаков Зодиака. В понедельник повезет большинству представителей разных зодиакальных созвездий.

Овен

В этот день вам не удастся переложить ответственность на других. Вам придется самостоятельно решать свои проблемы и даже помогать другим.

Телец

Судьба подарит вам шанс наладить свою личную жизнь. Если вы не воспользуетеся им, то в ближайшее время рискуете остаться в одиночестве.

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Близнецы

Вечер можете смело посвятить дружеским посиделкам. Поиграйте в настольные игры, съешьте что-то очень вкусное, но не злоупотребляйте алкоголем.

Рак

В понедельник вы сможете решить какую-то семейную проблему, которая уже давно вас преследует. Не стоит пренебрегать мнением своих близких людей.

Лев

Для Львов наступает благоприятный период для общения с деловыми партнерами и заключения сделок. Вскоре вы можете сорвать крупный куш.

Дева

Девам придется побороться за место под солнцем. Не проявляйте свое высокомерие, иначе можете разругаться с окружающими.

Весы

Ваш жизненный потенциал будет на высоком уровне, а это значит, что вам удастся решить все поставленные перед собой задачи. В этот день вы можете реализовать свою мечту.

Скорпион

В понедельник вам стоит найти баланс между работой и личной жизнью. Первую половину дня посвятите деловым встречам, а вечер проведите с семьей.

Стрелец

Судьба подкинет вам много соблазнов, которые как могут быть вам в "плюс", так и в "минус". Не стоит окунаться в омут с головой, если до конца не уверены в своих желаниях.

Козерог

День будет благоприятным для начала ремонта. Астрологи уверяют, что вы можете освежить свое жилье в кратчайшие сроки.

Водолей

Вам стоит довести все начатые дела до конца. Хватит откладывать на потом то, что уже давно нужно было сделать.

Рыбы

В этот день вы будете испытывать прилив сексуальной энергии. Вечер проведите со своей второй половинкой.

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