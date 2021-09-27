Астрологи составили гороскоп на 28 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака.
Об этом сообщает "1001 гороскоп".
Овен
Вам предстоит узнать кто и что от вас скрывает.
Телец
Обратите внимание на свои финансовые дела.
Близнецы
Вы захотите всем показать, кто в доме хозяин.
Рак
Вам рекомендуется посвятить время своей семье.
Лев
Вера в чудеса - это, конечно, замечательно, но не выпадайте из реальности.
Дева
Не ищите сложных путей там, где есть простые.
Весы
Давайте советы только тогда, когда вас об этом попросят.
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Скорпион
Вы способны сами себе создавать проблемы. Прекратите это делать, чтобы ваша жизнь была легче.
Стрелец
Завтра все можно прямо-таки валиться из ваших рук. Вам стоит сохранять спокойствие.
Козерог
Постарайтесь быть максимально деликатными с людьми.
Водолей
Будьте внимательны к своим близким и проявите заботу.
Рыбы
Завтра вас то и дело все захотят покритиковать.
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